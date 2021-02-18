Google, üretilen haberler için para ödeyeceği anlaşmayı imzaladı

Google, yeni platformu News Showcase platformunu duyurdu. News Corp ile gelirden pay vermeyi ve abone temelli platform geliştirmeyi kapsayan üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre yayıncılara ürettikleri haberler için para ödenmeye başlanacak.

Google, Murdoch ailesinin sahip olduğu medya holdingi News Corp ile gelirden pay vermeyi ve abone temelli platform geliştirmeyi kapsayan üç yıllık bir anlaşma imzaladı.

Üç yıllık anlaşma çerçevesinde News Corp’un Wall Street Journal ve New York Post gibi ABD, İngiltere ve Avustralya’daki markaları Google News Showcase sisteminde gösterilecek. Yapılan basın açıklamasına göre, şirketler reklam gelirlerinden pay alabilecek, abone temelli bir platform geliştirecek ve Youtube da anlaşmanın bir parçası olarak video haberciliğe yatırım yapacak.

Google’ın küresel ortaklıklarını yöneten başkan Don Harrison ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün News Corp ile varılan anlaşma News Showcase, Youtube, Web Stories, Audio ve reklam teknolojileri gibi birçok ürünümüzü içeriyor. News Showcase dünya çapında 500 yayıncı ile ortaklık kurdu. Bu ortaklıkları artırmayı ümit ediyoruz” dedi.

Google ve Facebook, Avustralya’da medya şirketlerine ürettikleri haberler için para ödenmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkıyordu. Google tasarının yasalaşması halinde, arama motoru faaliyetlerini ülkede durdurma tehdidinde bulunmuştu.

Yeni anlaşmalar gelebilir

Avustralya’nın haberler için ödeme yasası Kanada ve Avrupa birliği gibi diğer ülkelerdeki düzenleyiciler için bir örnek teşkil ederek domino etkisi yaratabilir.

Google ise yayıncıları yeni ‘News Showcase’ ürünü aracılığıyla tazmin etmeyi önermişti. Yeni uygulamayla beraber Google, iyi derlenmiş ve organize edilmiş haberleri hikaye şeklinde insanlara önerecek. The West Australian’ın sahibi Seven West Media ise Google ile Showcase özelliğinde uzun dönem ortaklık için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yasa tasarısı arama motorları ve sosyal medya sitelerinde gösterilen haberlerin içine tıklanmadan gözüken kısımları için Google ve Facebook’un medya şirketlerine ödeme yapmasını öngörüyordu.