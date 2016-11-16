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Bilim / Teknoloji

Google Translate mağdurlarına müjde!

Google Translate'de en çok çevrilen diller arasında; Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Japonca, Korece ve Almanca bulunuyor

16 Kasım 2016 23:21

‘Nöral Makine Çevirisi' adlı yeni çeviri sistemini tanıtan Google, aralarında Türkçe'nin de yer aldığı 9 dili artık günlük konuşmaya en yakın ve dil bilgisine uygun şekilde çevirecek.

Donanım Haber'in aktardığı habere göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ‘Google Story' etkinliğinde konuşan CEO Sundar Pichai, Google Translate'in kelime bazlı çeviri sisteminin tam anlamıyla doğru sonuçlar vermemesinden dolayı kullanıcıların uzun süredir şikâyetçi olduklarını ve bu yüzden radikal değişiklikler yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Geliştirilen ‘Nöral Makine Çevirisi' adlı yeni çeviri algoritmasını tanıtan Pichai, cümlelerin artık ayrı ayrı değil tek seferde bütün olarak çevirdiğini, uygun dil bilgisi ile konuşma diline en yakın şekilde cümlenin şekillendirildiğini ifade etti. Zira Nöral Makine Çeviri sistemi uçtan uca öğrenme özelliği ile sürekli olarak kendini yeniliyor ve farklı dil bilgisi kurallarını keşfedebiliyor. Böylelikle her seferinde daha doğal ve profesyonel çeviriye yaklaşılıyor.

Google Translate'de en çok bu diller çevriliyor

Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Japonca, Korece ve Almanca olmak üzere 9 dilde aktif hale getirilen çeviri sisteminin ilerleyen dönemlerde 103 dili kapsayacağı belirtiliyor. Seçilen dillerin dünya nüfusunun üçte birinin ana dili olduğunu söyleyen Sundar Pichai ayrıca bu dillerin Google Çeviri sorgularının yüzde 35'den fazlasını oluşturduğunu dile getirdi.

 

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