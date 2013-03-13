Google şifrenizi yüzükle değiştirecek

Klavye aracılığıyla şifre girilmesi geleneğini değiştirmek için araştırmalar yapan Arama motoru Google içinde kablosuz bağlantı kurabilecek bir çip bulunan araçlarla bilgisayarlara bağlanma fikrini tartışmaya açtı.

Ocak ayında akademik bir makalede gündeme getirilen bu öneri, geçen ay Google’ın önde gelen güvenlik mühendislerinden Mayank Upadhyay tarafından ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Google’ın amacı şifre yerine geçecek bir USB aygıt kullanmak. Makalede bu USB aygıtının yerini takıların alabileceği ifade edildi. Google’un test ettiği cihazların kopyalanma ihtimali oldukça düşük statik şifreler içereceği belirtildi.

Araçla bilgisayar arasında bağlantı kırılması zor şifreler içeren matematiksel bir bağlantı ile gerçekleşecek ve bir kere giriş yapıldıktan sonra hep hatırlanacak.