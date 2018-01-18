Google seçti; işte 2017'nin en iyi indie oyunu adayları

2000'li yılların ortasında çıkış yapan Indie piyasası, mobil platformların oyun oynama konusunda gittikçe daha uygun hale gelmesiyle en verimli zamanlarını yaşadı. Webtekno, Google'ın, 2017 yılında android platformda çıkış yapan en iyi oyun adaylarını listeledi. İşte ilk 15 oyun şöyle:

1) A Planet of Mine

2) Bridge Constructor Portal

3) Burry me, My Love

4) Captain Tom: Galactic Traveler

5) Core

6) Fern Flower

7) Flat Pack

8) I Love Hue

9) Jodeo

10) Kami 2

11) Kenshō

12) No More Buttons

13) Old Man's Journey

14) Radium 2

15) The Big Journey