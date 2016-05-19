Google rekabeti kızıştırıyor



Google, online hizmetlerde dil tanıma ve yapay zeka özelliklerinin daha yaygın kullanılmasını amaçlıyor ve bunları klasik online arama hizmetlerinin ötesinde de kullanıma açmak istiyor.

Akıllı hoparlörün marifetleri

Google I/O geliştiriciler konferansında sesli akıllı komut sistemine sahip "Google Home" adındaki yeni akıllı hoparlörünü kamuoyuna tanıttı. Bu cihaz sadece verilen emir üzerine müzik çalmakla kalmıyor, Google arama motoru, diğer cihazlar ve hizmetlerle de bağlantı kurabiliyor. Örneğin akıllı hoparlör üzerinden taksi ısmarlanıyor ya da istenilen her konuda soru yöneltilebiliyor. Emirleri tam olarak yerine getirmesi için cihazın sürekli olarak kullanıcı ile iletişim içinde kalması gerekiyor. Google yeni akıllı hoparlörü ile Amazon’un sesli akıllı komut sistemi Amazon Echo’ya da doğrudan rakip.

"Google Assistant" iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor

Google yeni bir dil asistanı üzerinden kullanıcılarına daha etkin biçimde ulaşmak istiyor. Google’ın I/O geliştiriciler konferansında konuşan şirketin başkanı Sundar Pichai, “Google Assistant” ile iletişimin daha kolaylaşmasını ve Google hizmetlerinin kullanıcı açısından daha yaralı olmasını amaçladıklarını açıkladı. Pichai, “dünyanın en iyi dil tanıma teknolojisini geliştirmek üzere on yılımızı bu işe ayırdık” diye konuştu. Bu mesajın Google’ın rakiplerinden Apple, Microsoft Cortana ve Amazon’un Alexa adlı teknolojilerine bir gönderme olduğu yorumları da yapılıyor.

"Messenger Allo" ve "Duo"

Google’ın yeni ürünlerinden biri de Facebook’un benzer hizmetleriyle rekabete gireceği anlaşılan "Messenger Allo". Bu hizmette de sesli komutlar ön planda bulunuyor. Bunun dışında kısa mesaj hizmeti (SMS), yapay zeka özelliği sayesinde ilgili yanıtları buluyor ya da restoran ya da filmlerden bir seçkiyi kullanıcıya önerebiliyor.

Google’un başka bir yenliği ise görüntülü aramalar için “Duo” (App) uygulaması. Android ve Apple cihazlarına uygun bu uygulamanın yaz aylarında piyasaya sunulması bekleniyor. Google bu ikili hizmeti ile günümüzde bu alana hakim Facebook hizmetlerinden WhatsApp ve Messenger, Apple’ın FaceTime ve iMessage, ayrıca Microsoft’un Skype uygulamaları ile doğrudan rekabete giriyor.

"Daydream" paltformu

Google geleceğin sanal gerçekler (virtual reality) alanını da, bu konuda öncü konumdaki Facebook’un Oculus uygulamasına ya da Samsung’a bırakmak istemiyor ve “Daydream” adlı yeni bir platforma start veriyor. Bu uygulama farklı marka akıllı telefonlarda tek tip olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. Google’ın video platformu da burada devreye giriyor. Google manejeri Clay Bavor, “YouTube’u sanal gerçekliğe uygun olarak temelden değiştirdik” ifadesini kullanıyor. Bu arada Facebook da sanal gerçeklik sektörüne, yani gelecekte kullanıcılar arasındaki video iletişimi konusuna yoğunlaşıyor.

"N" Android uygulama

Google’ın “N” adı altında tanınan yeni nesil Android uygulaması ile daha fazla güvenliğin sağlanması öngörülüyor. “Instant Apps” ile uygulamalar küçük parçalara ayrılıyor ve bu durumdan ötürü yüklemeye gerek kalmadan hemen kullanılabiliyor.

Apple WWDC ile görücüye çıkacak

Google, geleneksel olarak I/O geliştirici konferansında yeni ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Rakip firma Apple da birkaç hafta içinde Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile görücüye çıkacak. Facebook ise “F8” adı altında geliştirici konferansını nisan ayında düzenlemişti.