Google pornografik fotoğrafları görüntülemeyecek

Google, arama algoritmasında yaptığı bir değişiklikle, pornografik içeriklere yönelik fotoğrafların artık görsel aramalarda görüntülenmeyeceğini duyurdu.

Cihan Pehlivan'ın log.com.tr'de yer alan haberde, yapılan açıklamaya göre, sistem içerisinde değişikliğe gidildiğini açıklayan yetkililer, pornografik içeriklere yönelik gerçekleştirilen düzenleme ile konuya dair tutumlarını net olarak ortaya koydular.

Google'da neredeyse en çok tıklananan yayınlardan birisi olan pornografik siteler, güvenli internet oluşumundan dolayı şirketin başını ağrıttığı belirtildi.

Konu hakkında gelen istek ve şikayetleri inceleyen yöneticiler, düzenleme ile porno sınıfına giren fotoğrafların artık görsel aramalarda görüntülenmeyeceğini bildirdi.

Bunun bir çeşit sansür olmadığının altını çizilirken, sağ üst bölümden “Safe Search/Güvenli Arama” özelliğinin kapatılması halinde dileyenlerin durumdan etkilenmeyeceği eklendi. Böylelikle uygunsuz içerikleri kısıtlayan Google, küçük yaştaki kullanıcıları koruma altına almış olduğunu söyledi.