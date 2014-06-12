Google Plus sehven kapatılmış!

Bu sabah saatlerinde DNS ayarlarını değiştirmeyen veya VPN uygulamalarını kullanmayan kullanıcılar plus.google.com adresine girmeye çalıştığında siteye erişim sağlayamadı. Kararı erişim kapalı olduğu dakikalarda BTK'nın internet sitesi sorgulama sayfasında kontrol yapıldığında ise TİB'in site üzerinde idari tedbir uyguladığı ortaya çıktı.

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (plus.google.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 10/06/2014 tarih ve 490.05.01.2014.-113227 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."

'İçerik yüzünden değil, teknik sorun erişimi engelledi'

Google'a yakın bir kaynağa göre yaşanan teknik hatadan dolayı site kapatıldı. Buna göre internet servis sağlayıcılar ile Telekomünikasyin İletişim Başkanlığı (TİB) arasında bir teknik sorun yaşandı. Başka bir deyişle YouTube veya Twitter'ın kapatılmasında olduğu gibi içerik sebebiyle bir idari tedbir karari uygulanmadı.

TİB'in çalışmaları sonucu siteye erişim TSİ 11.00 itibariyle tekrar sağlandı.