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Bilim / Teknoloji

Google Play'e tepki yağdı, homofobik oyun kaldırıldı

Google’ın uygulama mağazası Google Play’de oyunculara sunulan ‘Ass Hunter’ adlı oyun tepkiler üzerine kaldırıldı

25 Kasım 2014 22:03

"Gay'leri öldürerek" puan kazanılan 'Ass Hunter' adlı oyun, tepkiler üzerine Google Play'den kaldırıldı.

Google’ın uygulama mağazası Google Play’de oyunculara sunulan ‘Ass Hunter’ adlı oyun , eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkilerin gerekçesi ise oyunda seviye atlamanın "gayleri öldürerek" mümkün olması.

Independent’ın haberine göre, haftalar boyunca kullanıma açık olan oyun, kullanıcılar tarafından 10 binden fazla kez indirildi. 200’den fazla beş yıldız alan oyun, Google Play’den kaldırılsa da internette bulunabiliyor.

 

Twitter'da kampanya başlatıldı

 

“Çıplak adamların tüfekle öldürülmesini” içeren oyunda, “çıplak adamın öldürülmemesi durumunda avcı ve adam cinsel ilişkiye giriyor.” İlk olarak 5 Kasım’da kullanıma sunulan ‘Ass Hunter’ın tanım bölümünde ise, “Gaylerin avlandığı popüler oyun şimdi Android’de. Oynayın ve gay olmayın!” yazıyor.

Twitter ’da başlatılan bir kampanya üzerine Google’dan kaldırılan oyuna nasıl vize verildiği de ayrı bir tartışma konusu oldu.

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