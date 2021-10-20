Google Pixel 6: Yapay zekâ temelli özelliklerin ekleneceği yeni telefon tanıtıldı

Google son cep telefonu modeli Pixel 6'yı tanıttı. Yeni telefon, Google'ın kendi tasarımı olan çiple çalışan ilk model olacak.

Google'ın geliştirdiği Tensor adlı işlemci, telefona yapay zeka ve makine öğrenimi temelli özellikler eklenmesine olanak sağlıyor.

Telefonun Pixel 6 Pro adlı, daha fazla özelliğe sahip bir versiyonu daha var.

Google'ın cihazlar departmanı müdürü Rick Osterloh, "Bu telefon serisini çıkarmaya başladığımızda hedefimiz böyle bir telefon üretmekti" dedi.

BBC'ye konuşan Osterloh, "Teknoloji ve ürün geliştirme yeteneklerimizi artırdık ve sonunda vizyonumuzu gerçeğe dönüştürebildik" ifadelerini kullandı.

iPhone dışındaki neredeyse her telefon Google'ın sahibi olduğu Android işletim sistemiyle çalışıyor.

Android işletim sistemine sahip en kaliteli telefonların piyasasında ise bugüne kadar en güçlü oyuncular Samsung gibi markalardı.

Bu telefonların fiyatı 1000 sterlinin (12 bin 800 TL) üzerine çıkabiliyor.

Google Pixel 6'nın fiyatı ise piyasadaki en iyi Android telefonlardan daha ucuz.

Pixel 6'nın 599 sterlin, Pixel 6 Pro'nun da 849 sterline satılacağı açıklandı.

Bu, Google'ın ifadesiyle "ekonomik gerileme dönemi için tasarlanmış" Pixel 5 ile aynı çıkış fiyatı demek.

BBC'ye konuşan Osterloh "Bu bir amiral gemisi telefon olsa da, içinde çok fazla pahalı teknoloji bulunsa da biz kullanıcılara iyi fiyata iyi ürün sunmak istiyoruz" dedi.

Kamera özellikleri

İki model de ön taraftan tüm diğer telefonlara benzese de, diğer telefonlardaki kamera çıkıntısının aksine Pixel 6 modellerinin arka tarafında kara bir şerit var.

Tüm kamera ve sensörler bu şeritte yer alıyor.

Telefonun iki versiyonunda da 50 megapiksellik bir ana kamera ve 12 megapiksellik bir geniş açı lensi var.

Pro modelinde bunlara ek olarak bir de 4x optik zoom özelliğine sahip 48 megapiksellik kamera bulunuyor.

Modern akıllı telefonlar, güzel fotoğraflar çekmek için "hesaba dayalı fotoğrafçılık" denen bir yöntem kullanıyor.

Bu, telefonlardaki yazılımların lensten gelen görünütünün üzerinde belli işlemleri otomatik olarak yapmasıyla oluşuyor.

Osterloh "Pixel serisi uzun zamandır etkileyici fotoğraflarıyla biliniyordu. Bu da kameramızdaki yapay zeka ve makine öğrenimi temelli gelişmelerin bir sonucu" dedi ve ekledi:

"Yeni çip platformumuz olan Tensor ile bu telefonun yapay zekanın tüm alanlarında bir öncü olmasını tasarladık."

Tanıtılan yeni özelliklerden biri "sihirli silgi".

Bu özellikte telefondaki fotoğraf uygulaması (Google Photos) çekilen fotoğraflarda arkadan geçen bir kişi gibi dikkat dağıtıcı öğeleri belirleyerek onları fotoğraftan silmeye çalışıyor.

Güzel bir kadrajı bozan boru veya elektrik kablosu gibi nesneler için de bu özellik kullanılabilecek.

Sihirli silginin tüm fotoğraflarda otomatik olarak uygulanmasını tercih etmek de mümkün olacak.

Google

Telefonun bir yeni özelliği de bulanıklık giderme olacak.

Pixel 6'lar çekim yaparken fotoğrafların birden fazla versiyonunu kaydedecek ve örneğin fotoğraftaki çocuk sürekli hareket ettiği için bulanık çıkmışsa, kamera uygulaması fotoğrafın her versiyonundaki verileri kullanarak bu bulanıklığı gidermeye çalışacak.

İşlem gücü

Yeni işlemcinin özellikleri sayesinde bu videolarda da eşzamanlı olarak yapılabilecek.

Osterloh, bu özelliklerin diğer Android telefonlara da sunulup sunulmayacağı sorusuna ise "Bunların çoğu yalnızca Pixel'lerde olacak" diye yanıt verdi.

Osterloh bunun nedeni olarak da söz konusu özelliklerin çoğunun Tensor çipine göre tasarlanmasını gösterdi.

Bugüne kadar Pixel telefonlarda Qualcomm tarafından geliştirilen çipler bulunuyordu.

Google, Tensor'un Pixel 5'teki Qualcomm işlemcisinden yüzde 80 daha hızlı ve aynı zamanda daha verimli olduğunu açıkladı.

Google

Eskiden yalnızca internete bağlı olarak yapılabilen sesi yazıya çevirme gibi pek çok işlemin artık telefon internete bağlı değilken de yapılabileceği duyuruldu.

Benzer bir şekilde ses kaydı uygulaması da eşzamanlı olarak kaydın metnini çıkarabilecek.

Osterloh "Eskiden bulutta yapılan pek çok şeyi cep telefonunda yapmaya çalışıyoruz. Böylece kullanıcılar daha yüksek performans elde edebilecek. Bu tercih kullanıcıların mahremiyeti açısından da gittiğimiz yönü gösteriyor" dedi.

Pixel 6'nın öncelikle piyasaya sürüleceği sekiz ülke arasında Türkiye yer almadı. Google daha önce de hiçbir Pixel modelini Türkiye'de satışa sunmamıştı.