'Google olarak Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz'

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'ye bayram tatili için gelen Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu Brunini, Türkiye\'nin şu ana kadar dijital dünyada kendini gösterdiğini söyledi. Brunini, \"Türkiye\'nin potansiyeline Google olarak biz inanıyoruz. Dijital beceriler konusunda özellikle insanları geliştirebilirsek o potansiyeli daha da ilerilere taşıyabiliriz\" dedi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için annesinin memleketi Rize\'ye gelen Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu Brunini, Google olarak dünya genelinde şu ana dek 6 milyon kişiye eğitim verdiklerini söyledi. Google tarafından dijital eğitimlere her yaş grubunun katılımının hedeflendiğini kaydeden Brunini, \"Biz Google olarak \'dijital atölye\' dediğimiz uygulama ile sosyal mecra nasıl kullanılmalı, kendinizi nasıl geliştirmelisiniz, şirketinizi büyütmek için neler yapmalısınız; sorularına yanıt veriyoruz. Yeni işe yeri kuranlara önerilerde bulunarak birçok konuda dijital atölyede online kurslar veriyoruz. Doğru ve faydalı internet kullanımı ile ilgili eğitimlerimizi kullanıcılara aktarıyoruz. Mail nasıl gönderilir, bilgisayar nasıl kullanılır, benim şirketim, iş yerim ve benzeri işletmeler haritada nasıl bulunur, kullanıcılar arama yaptıklarında benim şirketimi nasıl bulurlar, internet üzerinden nasıl satış yapabilirim; bunları işletmelere eğitimlerle anlatıyoruz. Bu dijital eğitimleri hem çalışmak isteyenlere hem de iş yeri sahiplerine veriyoruz. Eğitimler sonunda kullanıcılar, ya iş bulmak için ya da işini geliştirmek için bu bilgilerden yararlanıyorlar. Dünya genelinde şu ana dek 6 milyon kişiye eğitim verdik. Teknoloji ve dünya o kadar hızlı gelişiyor ki hayatımız öğrenmeye devam edip bilgililerimizi tazelememiz gerekir. Şu anda Google’dan her şeyi arayıp buluyorsun, artık ezbere gerek kalmadı. Araştırıcı ve interneti kendi öğrenimine kullanabilen insanlar birkaç adım öndeler. Öğrenmenin sonu yok artık. Sürekli hayat boyunca öğrenmeye devam etmelisiniz ve bildiklerinizi tazelemelisin. Öğrenim ve eğitim hayat boyu devam eder hale geldi\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE, DİJİTAL DÜNYADA KENDİNİ GÖSTERDİ\'

Türkiye\'de, internet kullanımında belli alanlarda öncü konuma gelindiğini vurgulayan Yonca Dervişoğlu Brunini, şunları söyledi:

\"Finanstaki yazılım konusunda Türkiye, önde bir ülke. Türkiye’de muazzam android ortaklarımız var. Telefon ve televizyon yazılımları geliştiriyoruz. Ülkemizdeki internet kullanıcı sayıları yüzde 75’lere kadar yükseldi. Türkiye’nin potansiyeline Google olarak biz inanıyoruz. Bununla ilgili Türkiye’de bireylerle KOBİ’lerle büyük şirketlerle hep beraber Türkiye’yi daha gelişmiş ve teknolojiden daha çok yararlanan ülke haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu burada herkesle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz, önümüzde çok büyük bir fırsat var. Gelin, hep birlikte bunu hayata geçirelim. Türkiye şu ana kadar dijital dünyada kendini gösterdi, bir o kadar daha potansiyeli olan bir ülke. Dijital beceriler konusunda özellikle insanları geliştirebilirsek o potansiyel daha da ilerilere taşıyabiliriz. Bu potansiyeli uzaktan görmek bana gurur veriyor. Google olarak Türkiye’de uzun vadeli yatırımlarımız var. Bu yatırımları eğitimden başlayarak istihdama dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Türkiye Google ekibinin Türk ortaklarla gerçekleştirdiği projelerinin dünya çapında Google içerisinde örnek olması ve diğer ülkelere de yayılması benim için bir gurur kaynağı oluyor. Google içerisinde bir Türk olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum.\"

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