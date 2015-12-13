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Google, o telefonun satışını durdurdu

Nexus 6 her ne kadar iyi bir telefon olsa da, 6 inç'lik boyutu büyük telefon sevenler için bile çok büyüktü

13 Aralık 2015 18:48

Google, bir nesil önceki Nexus telefonu Nexus 6'nın satışını durdurarak cihazın ömrüne son noktayı koydu.

Nexus 6'nın satışının durdurulduğu, cihazın Google Play mağazasından kaldırılmasını keşfetmesiyle anlaşıldı. Böylece büyük ekranlı Nexus isteyenler için tek seçenek, yeni Nexus 6P olarak kaldı. 

Nexus 6 her ne kadar iyi bir telefon olsa da, 6 inç'lik boyutu büyük telefon sevenler için bile çok büyüktü.

Hürriyet'teki habere göre, ekim sonunda Nexus 5X ile birlikte satışa sunulan Nexus 6P, ekran boyutunu 5,7 inç'e küçültüyor ve telefona parmak izi sensörü, USB-C desteği, stereo ön hoparlör gibi yenilikler ekliyordu.

Nexus 6'nın satışı durdurulmuş olsa da, onun stoğunu henüz tüketmemiş olan satıcılar, bir muhtemelen bir süre daha Nexus 6 satmaya devam edecekler.

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