Google Miriam Makeba'yı 'doodle'dı

Google, bugün anasayfasında yer verdiği doodle ile Güney Afrikalı insan hakları savunucusu ve şarkıcı Miriam Makeba’nın doğum gününü kutladı. 2008 yılında İtalya’da hayatını kaybeden Makeba, bugün 81 yaşına bastı.

Johannesburg kentinde 4 Mart 1932 tarihinde doğan Makeba, Güney Afrika’nın seçimle iktidara gelen ilk devlet başkanı Nelson Mandela gibi ülkesinin insan hakları savunucularından biri olarak tanındı.

Güney Afrika hükümeti, 1960 yılında yurt dışındaki gezilerinden ülkesine dönmek isteyen Makeba’nın pasaportunu geçersiz kıldı. Makeba, ülkesine ancak Nelson Mandela’nın 27 yıl süren hapishane günlerinin sona erdiği 1990’da geri dönebildi.



Ölüm sahnede geldi



Bir jazz sanatçısı olarak adını duyuran Makeba, kariyerinin ilerleyen yıllarında birçok farklı müzik türünü barındıran ‘world music’ alanında eserler üretmeye başladı. Amerikalı şarkıcı ve besteciler Harry Belafonte ve Paul Simon’ın yanı sıra, ilk kocası olan Güney Afrikalı trompetçi Hugh Masekela ile sahneye çıkan Makeba, gençlik yıllarında büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Makeba, ikinci evliliğini, Amerikan Kara Panter hareketinin üyelerinden Stokely Carmichael ile yaptı.

ABD’nin eski başkanlarından John F. Kennedy’nin 1962 yılındaki doğum günü partisinde şarkı söylemesiyle tanınan Makeba, 2008 yılında İtalya’da bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek öldü.

Mafya hakkında yazdığı kitaplar nedeniyle saklanarak yaşayan yazar Roberto Saviano’na destek için düzenlenen konserde, hit parçası ‘Pata Pata’yı söyledikten sonra kalp krizi geçiren Makeba, 9 Kasım günü hayatını kaybetti.