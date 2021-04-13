Google Metropolitan Museum of Art için doodle hazırladı

Google, dünya çapında tanınan ve 151. yaşını kutlayan Metropolitan Museum of Art için özel bir doodle hazırladı.

Eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Metropolitan Museum of Art Amerika'nın New York şehrinde yer alıyor.

Google hazırladığı özel doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişilerin yanı sıra insanlık tarihi açısından önemli olan yer ve eserlerin de önemini hatırlatmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Metropolitan Museum of Art oldu.

Metropolitan Museum of Art hakkında

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Müzede, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan’ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

Metropolitan Museum of Art Amerika Birleşik Devletleri’nde Manhattan, New York’taki Central Park’ın içerisinde yer alıyor.