Google kullanmak beynin gerilemesine neden oluyor

ABD merkezli sağlık dergisi beynin sıradışı özelliklerini yazdı. İç ses, alışveriş zaafı, bağımlılık gibi birçok konuda beyin hakkında bilinmeyen gerçekleri biraraya getiren habere göre, Google kullanmak beyni geriletiyor.



Milliyet'in haberine göre; sağlık dergisi Reader's Digest beyinle ilgili bilinmeyen gerçekleri derledi.

100 milyar sinir hücresi: Yeterince hızlı olamamak, basit matematiği kavrayamamak ve doğumgünlerini unutmak gibi birçok özellik, beynin sinir hücreleri arasındaki trafik akışına bağlı olarak kişiden kişiye değişiyor.

Google etkisi: Columbia Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, insanların kendi hafızaları ve bilgi birikimi yerine internete başvurmayı tercih ettiğini ortaya koydu. Google gibi kestirme yollara başvurmak beynin hatırlama fonksiyonlarını geriletiyor.

Abur cubur zaafı: Yapılan bir araştırmada, sevilen yemeklerin beynin madde bağımlılığına karşı duyarlı olan bölgesini harekete geçirdiği görüldü. Uzmanlara göre bu durum motivasyon ve keyifle ilgili 'dopamin' hormonuyla ilgili.

Kehanet: Bu yıl açıklanan bir araştırma sonucuna göre, beynin ön bölümü tecrübelere dayanarak gelecekle ilgili öngörülerde bulunabiliyor. Uzmanlara göre, geleceği görmek için doğaüstü güçler gerekmiyor, geçmiş olaylardan stratejik düşünerek ders çıkarmak gerekiyor.

Alışveriş zaafı: İki yeni araştırma alışveriş yaparken dikkatin çok hızlı dağılabildiğini ortaya koydu. Buna göre; stresli ve uykusuz olduğunda alışveriş yapma ve daha pahalı ürünler alma isteği yükseliyor.

İç ses: Bilinçli karar vermek her zaman en doğru seçim olmayabiliyor. Bir araştırma, basit kararlar alınırken mantıklı düşünmenin, daha karmaşık kararlar alırken de bilinçaltına güvenmenin daha sağlıklı olduğunu gösterdi.

Bağımlılık: 2011’de yapılan bir araştırma, solaryuma girmenin madde bağımlılığında olduğu gibi beynin 'ödüllendirme' fonksiyonunu harekete geçirdiğini gösterdi.

Kritik 20’ler: Hafıza, 27’nci yaştan sonra giderek zayıflamaya başlıyor. Hücre kaybı 20’li yaşlarda başlıyor.

Derginin yer verdiği son madde ise cep telefonu fobisi. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, cep telefonuyla bir saate yakın konuşma yapmak beynin telefona yakın bölgesindeki etkinliği hızlandırıyor.