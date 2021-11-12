Google, konuşma engeli olanlar için yeni bir uygulama geliştiriyor

T24 Yaşam

Birleşmiş Milletler, engelli bireyleri kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtsal ya da sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar olarak tanımlıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'nin verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i engelli bireylerden oluşuyor. Konuşma engeline sahip olan bireyler, bu yüzdelik kısımda büyük yer kaplıyor. Sadece ABD'de yaklaşık 7,5 milyon insan sesini kullanmakta zorluk çekiyor.

Bu noktada Google, konuşma engelli kişilerin başkalarıyla daha kolay iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir uygulama geliştirmeye başladı. Uygulama ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’da İngilizce konuşan kişiler arasında test etmek için denek aradığı biliniyor. Project Relate adı verilen uygulama, konuşma engelli kişilerin iletişim kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Uygulama insanların metin ve sentetik bir sesli asistan aracılığıyla daha kolay iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Project Relate, kişinin telaffuzunun ayrıntılarını anlamak için kullanıcıdan aynı ifadeyi birkaç kez tekrarlamasını isteyecek. Sonra söylenen her şey normal metne dönüştürülecek. Bundan sonra, ses sentezini kullanarak uygulama, sesli asistana bir komut verecek. Amaç, sesli yönlendirme uygulamalarının konuşma bozukluğuyla seslendirilen metinleri daha kolay algılamasını sağlamak.

Google AI ürün müdürü Julie Cattiau, "Project Relate, hem Google'ın Konuşma hem de Araştırma ekiplerinin yıllarca sürdürdüğü araştırmaların devamı niteliğinde. Bu, katılımcılar tarafından kaydedilen bir milyondan fazla konuşma örneğiyle mümkün hale geldi" diyerek uygulamayı temelde nasıl geliştirdiklerini anlatıyor. Bu alanda çalışan şirket sadece Google değil. Apple ayrıca erişilebilirliği artırmak istiyor. Bu yılın başlarında, hareket, görme, işitme ve bilişsel engelli kişiler için bir dizi yeni özellik duyurmuştu.