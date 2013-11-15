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Bilim / Teknoloji

Google kitapları dijitalleştirmeye devam edecek

Kitapların bazı bölümlerini tarayarak internette yayımlayan Google, sekiz yıldır yazarlara karşı verdiği hukuk savaşında kazanan taraf oldu

15 Kasım 2013 20:52

ABD yargısı, Google ve kitap yazarları arasında sekiz yıldır devam eden tartışmaya son noktayı koydu. Google kitapları artık dijitalleştirebilecek.

Kitapların bazı bölümlerini tarayarak internette yayımlayan Google, sekiz yıldır yazarlara karşı verdiği hukuk savaşında kazanan taraf oldu. New York'ta bir mahkeme, ABD Yazarlar Birliği'nin açtığı davada, şirketin arama motoru üzerinden ulaşılmalarını sağlamak için kitapları dijitalleştirebileceğine karar verdi. Yazarlar, kararın ardından temyize gideceklerini açıkladı.

Hâkim Denny Chin, Google'ın kitapları dijitalleştirerek internette bulunmasını sağlamasını kamu yararı olarak değerlendirdi. Yazarların ve diğer sanatçıların hakları korunduğu sürece Google'ın sanat ve bilimde ilerleme sağlanmasına katkı sağladığını ifade eden Hâkim Chin, Google'ın kitapları internette satmadığına ve okumaya hazır halde sunmadığına da dikkat çekti.

İlk kez milyonlarca kitabın araştırılabildiğine dikkat çeken Hâkim Chin, bu durumun bilim insanlarının lehine olduğunu belirtti ve tüm toplumun bundan yarar sağladığını ifade etti.

Google, 2004 yılında kütüphanelerdeki kitapları tarayarak internette bulunabilmelerini sağlamaya başlamıştı.

Şirket kitapların tamamını değil, sadece bazı kesitleri dijital ortama aktarıyor. Mahkeme, günümüze kadar yaklaşık 20 milyon kitabın dijital ortama aktarıldığını belirtiyor. Amerikalı yazarlar ve yayınevleri 2005 yılında Google'a karşı dava açmışlardı.

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