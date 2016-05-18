Google I/O 2016'da neler olacak?



Google I/O 2016'da gündeme gelmesi beklenen konuların başında Google Home geliyor. Bu, Amazon'un sesli akıllı komut sistemi Amazon Echo'ya rakip bir ürün. New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, Google Home'un kullanıcıların sorularını yanıtlayabileceği ve basit görevleri yerine getirebileceği belirtildi. Sonbaharda piyasaya çıkması beklenen ürünün Echo gibi bir akıllı hoparlör olup olmadığı ise konferansta belli olacak.

Google'ın sanal gerçeklik hamlesi: Android VR

Google’ın sanal gerçeklikle ilgili geliştirdiği Android VR'nin tam olarak ne olduğu konferansta belli olacak. Seçeneklerden biri sanal gerçeklik kaskı olması. Sanal gerçeklik içeriğinin sunulacağı bir platform olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Project Tango ile 3D içerik kolaylaşacak

Project Tango adı verilen bir başka üründe ise beklentiler daha somut. Tango, sensörler aracılığıyla akıllı telefonların çevrelerini üç boyutlu olarak algılayabilmesini ve haritasını çıkarabilmesini sağlıyor. Teknoloji, üç boyutlu içeriğin hızla artmasını sağlayabilir.

Mobil işletim sisteminin yeni sürümü

Google yönetimi geçtiğimiz yıllarda mobil işletim sisteminin yeni sürümünü geliştiriciler konferansında açıklamayı gelenek haline getirmişti. Ancak bu sene adet bozuldu, kısaca Android N olarak tanımlanan yeni sürüm mart ayında açıklandı. Bu, uzmanlar tarafından Android'e konferansta fazla zaman ayrılmayabileceği şeklinde yorumlanıyor. N harfinin tam anlamıyla ne anlama gelebileceği üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Nutella, Nougat ve Nerds kelimeleri üzerinde duruluyor.

Android Auto uygulaması yenilendi

Google I/O 2016'da gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de sürücüsüz otomobiller. Otomobillerin akıllı telefonlarla Google sistemine bağlanmasını sağlayan Android Auto uygulamasına ilişkin bazı yeniliklerin duyurulması bekleniyor. Google'a ait ulaşım ve navigasyon uygulaması Waze kısa bir süre önce San Francisco ve çevresinde araç paylaşım hizmeti vermeye başladı.

Geliştiriciler konferansı için yeni mekân

Sundar Pichai, I/O konferansını ilk kez Google Başkanı sıfatıyla açacak. Pichai en son yayınladığı strateji belgesinde geleceğe ilişkin öngörülerde bulundu. Pichai, cihazların geri planda kalacağını, odak noktasında yapay zekanın yer alacağını söyledi.

Google bu yıl konferans mekânını San Francisco'dan Mountain View'e, holding merkezinin yakınlarındaki bir açık hava tiyatrosuna taşıdı. Mekânda daha önce The Who ve Metallica gibi gruplar konser vermişti.