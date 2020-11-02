Google'ın internet balonu projesinden rekor geldi!

Arama motoru Google’ın 2015 yılında kurulan çatı şirketi Alphabet’in bünyesinde bulundurduğu Loon’un, internet balonu projesi rekor kırdı.
Stratosferde 312 gün boyunca kalan balon HBAL703, bu süreçte Güney Yarımküreyi dolaştı. Loon’un önceki denemesinde kullanılan balon, 223 gün havada kalmıştı.
Loon balonları 2017’de Porto Riko’yu vuran Maria Kasırgası’nda 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.
Balonlar, geçtiğimiz aylarda Kenya’nın kırsal kesiminde yaşayanlara 4G internet hizmeti vermeye başladı.