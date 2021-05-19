Google Haritalar, güvenilir güzergah özelliğini duyurdu

Google Haritalar, yeni özelliği olan güvenli rotaları tanıttı. Kullanıcılar böylece ani bir tıkanıklık yaşayan veya yaşama ihtimali olan yollara girmeyecek.

Navigasyon uygulamaları kullanıcıları mevcut olan en hızlı güzergahtan götürmeyi amaç ediniyor. Ya da bir veya iki tane alternatif güzergahı belirleyerek kullanıcının seçim yapmasını sağlıyor. Google Haritalar ise bunu alternatif bir özellik daha geliştirdi.

Google'dan yapılan duyuruya göre Google Haritalar artık güvenli rota için de bir opsiyon barındıracak. Güvenli rota opsiyonu hava durumu, yol durumu, trafik gibi unsurları analiz ederek tıkanıklığın olmadığı yolları seçmeye çalışıyor.

Kullanıcılar böylece ani tıkanıklığın yaşanabileceği hızlı rotaları değil daha güvenli ancak normal hızında seyreden rotaları tercih edebilecekler. Google güvenli rota uygulaması ile yılda 100 milyon araç kazasının önüne geçebileceklerini vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda güvenli rota özelliği Google Haritalar platformuna entegre edilmeye başlanacak.