Google Haritalar’dan aldığı komutları uygulayan bir adam, nehre düştü

Webtekno'nun aktardığına göre ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan olayda bir adam, Haritalar uygulamasını kullanarak kaldığı otele gitmek istedi. Bulunduğu konumla otel arasında yürüyüş rotası oluşturan adamın, eyalete de ismini veren Mississippi Nehri'ni geçmesi gerekiyordu. Adam, şu sıralar donmuş olan Mississippi Nehri'nde yürümeye çalışırken birden kendisini suyun içinde buldu. Gece 3 sularında yaşanan olay, nehre düşen adamın itfaiyeye haber vermesiyle herhangi bir sorun yaşanmadan atlatıldı.

Adamın ifadesine göre kendisinin herhangi bir suçu yoktu. Çünkü Google Haritalar uygulamasından aldığı komutları uygulamıştı. Haritalar, bu nehrin üzerinden yürüyerek geçebileceğini gösteriyordu ve adam da nehrin yürüyecek kadar donmuş olduğunu düşünerek bu talimatı yerine getirmişti.

Google Haritalar, şu an için donan nehirleri tahmin edebilecek kapasiteye sahip değil. Ayrıca Google Haritalar uygulamasından rota oluşturulduğunda, yüzme ile ilgili bir talimat da vermiyor. Ancak talihsiz adamın oluşturduğu rotada, Mississippi Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan 'Taş Kemer Köprüsü' bulunuyordu. İsmi açıklanmayan adam, çok büyük bir ihtimalle bu rotayı yanlış anlayıp, köprü yerine nehrin üzerinde yürümeye çalışmıştı.

Yetkililere göre Mississippi Nehri'nin donmuş olması, adamın hayatını kurtardı. Çünkü bu nehrin debisi zaman zaman yükseliyordu ve gecenin o saatinde bir kişinin nehre düşmesi, kesinlikle istenen bir şey değildi. Nehirin donmuş olması ve nehir üzerinden yürümeye çalışan adamın tutunabilecek yer bulmuş olması ise bu olayın can kaybı olmadan atlatılabilmesine yol açmıştı.