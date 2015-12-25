Google, hakaret içerikli makaleleri kaldırmadığı için 100 bin dolar ödeyecek

Google, Avustralya’da yaşayan Janice Duffy isimli kadının, hakkında iftiralar içeren bazı makaleleri kaldırmadığı gerekçesiyle 100 bin dolar tazminata mahkum edildi.

Habertürk’ün haberine göre Avustralya’da yaşayan 59 yaşındaki Duffy, 2011 yılında Ripoff Report adlı internet sitesinde hakkında iftiralar içerdiği iddia edilen bazı makalelerin yayınlanması üzerine durumu Google'a bildirdi. Makaleleri kaldırma talebine Google'dan olumsuz cevap gelen Duffy, konuyu mahkemeye taşıdı.

Davayı yürüten hakim Malcolm Blue, kadın hakkında karalayıcı materyallerin halen Google’da bulunması ve Google'ın otomatik kelime tamamlama algoritması nedeniyle Janice Duffy'nin isminin girildiğinde kullanıcıların ilgili makalelere yönlendirmesi üzerine durumu tekrar değerlendirdi.

Çarşamba günü 144 sayfalık dava metni ile kararı açıklayan hakim Malcolm Blue, Google’ın kadına 100 bin dolar tazminat ödemesi kararını verdi.