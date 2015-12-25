T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google, hakaret içerikli makaleleri kaldırmadığı için 100 bin dolar ödeyecek

Arama motoru, makalelerin kaldırılması talebine olumsuz cevap vermişti

25 Aralık 2015 11:52

Google, Avustralya’da yaşayan Janice Duffy isimli kadının, hakkında iftiralar içeren bazı makaleleri kaldırmadığı gerekçesiyle 100 bin dolar tazminata mahkum edildi.

Habertürk’ün haberine göre Avustralya’da yaşayan 59 yaşındaki Duffy, 2011 yılında Ripoff Report adlı internet sitesinde hakkında iftiralar içerdiği iddia edilen bazı makalelerin yayınlanması üzerine durumu Google'a bildirdi. Makaleleri kaldırma talebine Google'dan olumsuz cevap gelen Duffy, konuyu mahkemeye taşıdı.

Davayı yürüten hakim Malcolm Blue, kadın hakkında karalayıcı materyallerin halen Google’da bulunması ve Google'ın otomatik kelime tamamlama algoritması nedeniyle Janice Duffy'nin isminin girildiğinde kullanıcıların ilgili makalelere yönlendirmesi üzerine durumu tekrar değerlendirdi.

Çarşamba günü 144 sayfalık dava metni ile kararı açıklayan hakim Malcolm Blue, Google’ın kadına 100 bin dolar tazminat ödemesi kararını verdi.

ETİKETLER

googlehakaretjanice duffyhakarettazminatmakaleiçerik kaldırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24