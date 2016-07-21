T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Google enerji tasarrufu için yapay zeka kullanıyor

Google, bilgi işlem merkezlerinde yapay zeka teknolojisi DeepMind'ı kullanarak enerji tüketimini yüzde 15 oranında azalttı.

21 Temmuz 2016 09:28

Google, bilgi işlem merkezilerinde yapay zeka teknolojisi DeepMind'ı kullanarak enerji tüketimini yüzde 15 oranında azalttığını açıkladı.

Bilgi işlem merkezlerindeki dev sunucuları soğutmak için çok fazla enerji harcanıyor.

Bazı şirketler yeni bilgi işlem merkezlerini soğuk ülkelerde inşa ediyor.

Uzmanlara göre, bilgi işlem merkezlerinin karbondiyoksit emisyonu, küresel sera gazı salımının yüzde ikisini oluşturuyor.

Deepmind'ın kurucularından Mustafa Süleyman, "Bu teknoloji çevrenin korunmasında önemli bir etkiye sahip olacak" dedi. Süleyman, bu teknolojinin büyük sanayi tesislerinin enerji harcamalarında da eşit oranda tasarruf sağlayacağını söyledi.

Yapay zeka teknolojisi bu yıl sonuna kadar tüm Google bilgi işlem merkezlerinde devreye sokulacak.

Çevre örgütü Greenpeace 2015'te yayımladığı bir raporda Apple, Google ve Facebook'un bilgi işlem merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma taahhüdünü övgüyle karşılamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GoogleDeepMindMustafa SüleymanSüleymanGreenpeaceApple GoogleFacebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24