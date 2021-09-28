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Bilim / Teknoloji

Google'dan profil fotoğrafı sorunu yaşayanların işini kolaylaştıracak uygulama

28 Eylül 2021 21:20

Google, Gmail hesabındaki profil fotoğrafı kısmına ne koyacağını bulamayanların ve fotoğraf koymak istemeyenlerin işini kolaylaştıracak bir uygulama geliştirdi. 

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre; Gmail uygulamasındaki profil fotoğrafı kısmına telefonumuzun galerisindeki bir görseli aktarabildiğimiz gibi; direkt kameradan anlık çekim yaparak da profilimize yükleyebiliyoruz.
 
Ek olarak Google Fotoğraflar’da kayıtlı olan resimler arasından da seçim yapabiliyoruz. Seçtiğimiz fotoğraf YouTube, Drive gibi bütün Google hizmetlerindeki hesabımıza otomatik olarak ayarlanıyor. Yani hepsi için ayrıca belirlememize gerek kalmıyor.

Onlarca fotoğraftan oluşan koleksiyon Gmail uygulamasına entegre edildi

Google Illustrations isimli yeni araç, birbirinden farklı fotoğrafları bir araya getiriyor. Direkt olarak Gmail uygulamasından ulaşabiliyor, ayrıca ekstra bir işleme gerek kalmadan profil fotoğrafı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Google yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:

Hepimizin farklı zevkleri ve tercihleri ​​var. İster kedi insanı, ister yemek sever, isterseniz de hevesli bir gezgin olun. Kendi ülkenizden bir yer, hobiniz, sevdiğiniz bir hayvan veya yaratıkları aramayı deneyin.

Google Illustrations aracından seçilen profil fotoğrafı; Google Workspace (Gmail, Dokümanlar vb.), Android için Kişiler, Haritalar (incelemeler, konum paylaşımı), YouTube ve tüm Google hizmetlerinde geçerli olacak. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu aracı özellikle mahremiyet endişeleri nedeniyle gerçek fotoğrafını kullanmaktan kaçınanları düşünerek geliştirdiğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre yeni özellik bugünden itibaren Android için Gmail uygulamasında kullanılabilecek. Sağ üst köşedeki profil simgenize tıkladığınızda karşınıza gelen bölümden Google Illustrations’a ulaşabilirsiniz.

 

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