Google'dan kendi kendine çöken Android uygulamaları için açıklama!

Android telefonların büyük bölümünü etkileyen bir sorun yaşandı. Google'ın açıklamalarına göre "WebView" kaynaklı olan bu sorun, telefonlarda yüklü uygulamaların kendi kendine kapanmasına yol açıyor.

Android kullanıcıları, geçtiğimiz saatlerde ilginç bir durumla karşı karşıya kalmaya başladılar. Tüm kullanıcıları etkilemeyen ancak pek çok kullanıcının başına gelen bu durum, telefonlardaki uygulamaların bir anda kapanmasına yol açıyordu. Üstelik sorun, belirli bir uygulama grubunu hedeflemiyordu. Yani bir bankacılık uygulaması da Google ait uygulamalar da kendi kendini durduruyordu.

Kullanıcılar, yaşadıkları problemin ne olduğunu anlayamazken, Twitter ve Reddit gibi platformlar ile Down Detector gibi siteleri ziyaret ederek, telefonlarında sorun yaşandığını bildirmeye başladılar. Bunun üzerine Google'ın durumu fark edip, çalışmalara başladığı açıkladı.

Webtekno'nun haberine göre; Google, sorunun fark edildiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak, sorunun Android ekosistemindeki dahili yazılımlardan olan WebView kaynaklı olduğunu duyurdu.



Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırabileceklerini söyleyen Google mühendisleri, düzeltmenin yapılmasının ardından yeni bir güncelleme yayınlanacağını, bu güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladılar.