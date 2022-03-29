Google'dan Chrome kullanıcılarına uyarı: Kritik bir açık saptandı, tarayıcınızı güncelleyin

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome'da 23 Mart'ta önemli bir açık keşfedildi.

JavaScript motorunda yer alan açığa CVE-2022-1096 adı verildi. Hackerlar, açığı Google'dan daha önce buldu. Bu tür açıklara sıfır-gün deniyor.

Google, açıktan nasıl yararlanıldığı veya nelere yol açtığı hakkında henüz herhangi bir detay paylaşmadı.

Teknoloji devi, şimdiye dek tek bir açığa özel acil durum ilan edip güncelleme yayımlamamıştı. Ancak CVE-2022-1096'nın düzeltilmesi için 4 gün önce güvenlik yaması sunuldu. Bu durum, açığın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Kullanıcıların tarayıcılarını 99.0.4844.84 numaralı Chrome sürümüne güncellemesi gerekiyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Google Chrome'da menüye girerek "Yardım" ve ardından "Google Chrome hakkında" seçeneğine tıklayın. Eğer güncelleme mevcutsa otomatik olarak inmeye başlıyor. Güncelleme yüklendikten sonra tarayıcınızı yeniden başlatmayı aklınızdan çıkarmayın.

Öte yandan yamanın, 3,2 milyar kullanıcının hepsine ulaşması birkaç gün sürebilir.