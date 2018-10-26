Google: Cinsel taciz nedeniyle 48 kişiyi işten çıkarttık

Google cinsel taciz vakalarını örtbas ettiği iddialarını reddederek son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini açıkladı. Taciz nedeniyle işten çıkarılanlar arasında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.Teknoloji devi Google, son iki yıl içinde cinsel tacizle suçlanan 48 çalışanının işine son verildiğini açıkladı.

New York Times gazetesi, işletim sistemi Android'in yaratıcısı Andy Rubin'e yöneltilen cinsel taciz suçlamalarından sonra Google'ın Rubin‘e 90 milyon dolarlık bir tazminat paketi sunduğu ve şirketin diğer bazı taciz vakalarını da örtbas ettiği yönünde bir habere yer vermişti. Gazetenin söz konusu iddialarına yönelik Google CEO'su Sunder Pichai şirket çalışanlarına e-posta yoluyla bir açıklama gönderdi.

Pichai söz konusu açıklamada "son yıllarda şirkette birçok değişikliğe gittiklerini, üst düzey pozisyonlarda bulunanların uygunsuz davranışlarına karşı daha sert bir tutum benimsemenin de bu değişiklikler arasında olduğunu" belirtti. Google CEO'su, işten çıkarılan 48 kişinin içinde 13 üst düzey yöneticinin de bulunduğuna dikkat çekerek, bu çalışanlardan hiçbirine tazminat ödenmediğini kaydetti.

"Güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamak konusunda son derece ciddi olduklarını" söyleyen Pichai, "Cinsel taciz ya da uygunsuz davranışlar konusunda gelen tüm şikayetleri tek tek inceleyip soruşturduğumuza ve gereğini yaptığımıza sizi temin ederiz" ifadelerini kullandı. Açıklamada çalışanların taciz vakalarını anonim olarak bildirebileceklerinin de altı çizildi.

New York Times'ın haberinde Rubin'i cinsel tacizle suçlayan kadının iddialarının şirket içi incelemede doğrulanmasının ardından, dönemin CEO'su Larry Page'in Rubin'den istifasını istediği iddia ediliyor. Rubin'in sözcüsü ise iddiaları reddederek, "Rubin'in Playground projesini hayata geçirmek üzere şirketten kendi isteğiyle ayrıldığını" söyledi.

2014 yılında Google'dan ayrılan Rubin, Essential isimli bir akıllı telefon şirketi kurmuştu.

AFP,rtr/SÖ,BK

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