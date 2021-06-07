Google Chrome, şüpheli uzantılar hakkında uyaracak

Google Chrome, güvenlik odaklı yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Popüler internet tarayıcısı artık kullanıcıları şüpheli uzantılar hakkında uyaracak. Chrome Web Mağazası'ndan yeni bir uzantı yüklerken ek koruma sağlayacak yeni özellik bazı kullanıcılarda görünmeye başladı bile.

Google Chrome, güvenilir olmayan bir uzantı indirmeye çalıştığınızda "dikkatli davranmanız" gerektiğini belirten bir uyarı penceresi görüntüleyecek. Uzantıların güvenilir kabul edilmesi için Google'ın Geliştirici Programı Politikaları'na uygun olması gerekiyor.

Google, Chrome'un mağazasındaki uzantıların yaklaşık dörtte üçünün, kriterlerine göre güvenilir olarak kabul edildiğini söylüyor. Güvenilir görülmemek söz konusu uzantıların kesinlikle tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Geliştiricisi mağazada yeni olabilir veya yakın zamanda küçük bir politika ihlali gerçekleştirmiştir.