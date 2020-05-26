Google Chrome'da çok sayıda sekme kullananların işini kolaylaştıracak özellik geliyor

Google'ın popüler web tarayıcısı Google Chrome için önemli bir özellik geliyor. Şirket, tarayıcıda fazla sayıda sekme açanlar için bakın nasıl hayatı kolaylaştıran bir çözüm geldiği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre; Google'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, Chrome'da çok sayıda sekme ile çalışanların işini kolaylaştıracak yeni bir özellik geliyor.

Hali hazırda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların sekmeleri daha kolay bir şekilde organize etmesine yardımcı oluyor. Aynı anda çok sayıda sekme ile çalışmak zorunda olan kullanıcıların yararlanabileceği özellik, kişilerin sekmeleri renk kodu ve isimler aracılığıyla gruplandırmasına ve bu sayede aralarında kaybolmadan çalışabilmesine imkan sağlıyor.

Ancak Chrome ile gelen tek yenilik bu değil. Tarayıcıya eklenecek yeni bir özellik sayesinde mobil cihazların batarya ömrünü ve internetini hızla tüketen reklamların ekranda oynatılmasının önüne geçilecek.