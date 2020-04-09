Google çalışanlarına ‘Zoom’ uygulamasını kullanmayı yasakladı

Google, yaptığı açıklama ile bünyesinde Zoom uygulamasının kullanımını yasakladığını açıkladı. Bundan sonra Google çalışanları bilgisayarlarında Zoom kullanamayacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Google sözcüsü Jose Castaneda, çalışanlarına Zoom'un güvenlik açıklarını belirten bir e-posta gönderdiklerini ve onlardan bilgisayarlarında Zoom'u kullanmamalarını istediklerini söyledi. Castaneda'ya göre Zoom uygulamasını kurumsal bilgisayarlarda kullanmak şirket hesaplarına ciddi zararlar verebilir.

Castaneda uygulamayı illa ki kullanmak isteyen çalışanların kişisel bilgisayarları, telefonları ve tabletleri ile Zoom'u kullanabileceklerini söylerken, bu durumun sadece Zoom'a özel olmadığının altını çizdi. Castaneda, 'Çalışanlarımızın onaylanmamış uygulamaları kullanmasına izin vermeme politikamız uzun süredir devam ediyor.'