Google BBC'nin 12 haberini yayından kaldırdı

AB'nin tartışmalı 'unutulma hakkı' yasalarının Mayıs'ta yürürlüğe girmesini takiben, geçen üç ay zarfında, Google BBC'nin yaptığı 12 haberi arama sonuçlarından kaldırdı.

Haberler arasında kaybolmuş bir köpek üzerinde yaşanan anlaşmazlık ve 13 yıl önce Kuzey İrlanda'da bomba yapımı üzerine görülen bir dava da var.

Google karardan BBC'yi haberdar etti, ancak haberlerin kaldırılması yönündeki taleplerin kimden geldiğini bildirmedi.

Söz konusu haberlere artık arama motoru üzerinden ulaşılamayacak, bu haberler arama terimleri sonuçlarında görünmeyecek.

Avrupa ile sınırlı

AB'nin söz konusu "unutulma hakkı" yasasından yalnızca Avrupa'da yapılan aramalar etkileniyor.

BBC Türkçe'den yer alan habere göre Google, daha önce, yasanın üç ay önce yürürlüğe girmesinden bu yana, bazı sayfaların kaldırılması için yoğun talep geldiğini söylemişti.

Geçen ay arama devi, arama sonuçlarından toplam 328 bin sayfa kaldırmak için 91 binden fazla talep geldiğini açıklamıştı.

Google bunların yarısından fazlasını onayladığını belirtti. Ancak ne kadarının işleme konulduğu açıklanmadı.

'Gerzek' araba hırsızı

Google tarafından kaldırılan 12 BBC haberinden dördü yorum bölümleri içeriyor.



BBC'nin eski ekonomi editörü Robert Peston'a ait bir blog da kaldırılan haberler arasında.

Diğer haberlerin çoğunun ise davalarla ilgili olduğu görülüyor.

Bunlar arasında 2001 yılında Kuzey İrlanda'da bomba yapım malzemesi bulundurmakla suçlanan üç erkeğin davası da bulunuyor.

İki haber, bir İngiliz kadının 2003 yılında "Avrupa'nın en büyük fuhuş şebekelerinden birini" çalıştırmaktan suçlu bulunmasıyla ilgili.

İlginç bir haber de, 2002'de Wellie adlı bir köpeğin mülkiyeti üzerinde iki aile arasındaki anlaşmazlık.

Bir diğer erişimi engellenen haber ise kendi avukatı tarafından "gerzek" olarak nitelenen bir araba hırsızıyla ilgili.

Bir diğeri de sürdüğü arabayı üniversite kampüsünün merdivenlerine çarpan 18 yaşındaki Bristollü bir öğrencinin içkili araba kullanmaktan mahkum olmasına dair.