Google, Barış Manço'yu Doodle yaptı

Önemli günleri kullanıcılarına hatırlatmak için ana sayfasını farklı Doodle'lar ile süsleyen dev arama motoru Google'ın Barış Manço'nun doğum günü için özel bir doodle yayınladı.

Google'ın hazırladığı Doodle'ıda Anadolu Rock kurucularından olan şarkıcı ve gitarı bulunuyor. Ayrıca Doodle'a tıklandığında Barış Manço'nun Google'daki arama sonuçlarına ulaşılabiliyor.



Barış Manço kimdir?



Barış Manço (2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programı yapımcısı. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır.

Müziğe başlangıcı Galatasaray Lisesi'nde oldu. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde tamamladı. Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı ve Barış Manço, kimi şarkılarını günlük hayatından aldı. “Domates, Biber, Patlıcan”, buna bir örnektir. Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. (Kaynak: Vikipedi)