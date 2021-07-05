Google, arama motorunu yeniden tasarlıyor

Google, karmaşık arama sorgularını da destekleyecek yeni Multitask Unified Model (MUM) altyapısını denmeye başladı Arama motoru bu teknoloji sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuşacak.

Google, arama motorunu kökten bir şekilde yeniden tasarlamaya hazırlanıyor. Yeni altyapı ve entegre edilecek MUM (Multitask Unified Model) teknolojisi sayesinde arama motoru çok daha güçlü olacak.

DonanımHaber'in aktardığına göre, şirket geliştiricilerinin arama motorunda uygulayacağı yeni MUM mekanizması, kullanıcıların birleşik sorgular oluşturmasına olanak tanıyacak. Yani kullanıcılar metin, grafik ve ses bilgilerini tek bir istekte birleştirebilecekler ve yerleşik yapay zeka tüm bunları doğru bir şekilde anlayacak.

Google temsilcilerine göre, şirketin yeni arama sisteminin tam olarak nasıl çalışacağına dair birkaç önemli soruyu çözmesi gerekecek. Daha sonra ise konuyla ilgili bilgiler ve örnekler kamuoyuyla paylaşılacak.

Google sözcüsü Pandu Nayak'a göre MUM, metin, resim ve ses içeriği de dahil olmak üzere çeşitli bilgi türlerini aynı anda "anlamak" için tasarlandı. Şirket, kullanıcıların isteklerde bunları birleştirmelerini, örneğin bir çift ayakkabının fotoğrafını yüklemelerini ve aynı anda "Bunlar koşu için uygun mu?" diye sormalarını mümkün hale getirecek. Ayrıca kullanıcılar, sesli bir isteği, bir fotoğrafla da birleştirebilecekler.