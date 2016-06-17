Google, arama motoruna 'lütfen' yazan 86 yaşındaki kullanıcısına teşekkür etti

Google, aramalarını "Lütfen" ile başlayıp "Teşekkür ederim" yazarak biteren 86 yaşındaki İngiliz May Ashworth'a resmi Twitter hesabından teşekkür etti.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Google, 86 yaşındaki İngiliz May Ashworth'un arama motorunda yaptığı bu aramaya kayıtsız kalmadı. Şirket aramasına 'Lütfen' ile başlayıp, 'Teşekkürler' yazarak bitiren kullanıcısına resmi Twitter hesabından teşekkür etti. Ashworth'un sorusunun yanıtı da aynı tweetdeydi:

"Sayın Ben'in büyükannesi. İyi olduğunuzu umuyoruz. Dünyada yapılan milyarlarca aramanın arasından sizinki bizi gülümsetti. Bu arada sorunuzun cevabı 1998. Biz teşekkür ederiz!"

Ashworth'un Google'da aramalarını bu şekilde yaptığını, ilk olarak 25 yaşındaki torunu Ben John fark etti. Büyükannesinin bilgisayarını kullanan John, Ashworth'un bütün aramalarının sonunda "Teşekkür ederim" yazdığını gördü. Twitter'da bu aramalardan bir tanesinin ekran görüntüsünü paylaşan John şöyle yazdı:

"Aman Tanrım! Büyükannemin dizüstü bilgisayarını açtım, ne zaman Google'da bir şey arasa 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' yazıyor."

Karşısında insan olduğunu düşünmüş

BBC'ye konuşan John, büyükannesine neden aramalarını kibar bir şekilde yaptığını sorduğunu ve aldığı yanıtı şöyle anlattı:

"Google aramalarına, şirketin genel merkezindeki insanların yanıt verdiğini düşünüyor. Kibar olursa arama sonuçlarının daha hızlı ekranda belireceğini sanıyor."