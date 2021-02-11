Google, arama motoruna karanlık mod özelliği geliyor

Google, arama motoru için karanlık tema özelliğini test etmeye başladı. Windows ve macOS kullanıcıları üzerinden gerçekleştirilen test, Google ile arama yapmaya çalışmanız durumunda hem ana arama sayfasını hem de arama sonuçlarına ait sayfaları karartıyor. Arama motoru, simsiyah bir ton yerine koyu gri renge bürünüyor.

Kullanıcılar, Google'ın test etmeye başladığı yeni özelliği farklı tarayıcılar üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Yani ister Egde kullanıyor olun isterseniz de Google Chrome, arama sayfasını karanlık modda kullanabileceksiniz gibi görünüyor. Özelliği deneyimleyen kullanıcılar, kendilerine farklı seçenekler sunulduğunu söylüyorlar. Bu da sistem temasını sık sık değiştiren kullanıcıların, Google Aramalar'ı da otomatik olarak değiştirebilecekleri anlamına geliyor.