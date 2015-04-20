Google Android kullanıcılarına 'El Yazısı klavye' uygulaması

Google, kendi mobil işletim sistemi Android'e, Türkçe dahil 82 farklı dile uyumlu 'el yazısı uygulaması' getirdi. Google Handwriting Input adlı uygulamayla Android telefon ve mobil cihazlara el yazısı klavyesi sunuyor.

Kullanıcılar, parmakları veya cihaza uyumlu kalemlerle ekrana yazı yazabilecek ve emojiler çizebilecek. Tek bir tuşla el yazısına geçilebilecek uygulama internet bağlantısı olmadan da çalışıyor.

Kullanıcıların Google'ın uygulama mağazası Play Store'dan erişebileceği yeni sisteme ek olarak dokunmatik ekranlı yazı ve sesli kullanım özelliği de var.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre uygulama, Android 4.0.3 ve daha gelişmiş yazılıma sahip telefon ve tabletlerde kullanılabilecek.

Google uygulamayla ilgili açıklamasında, 'el yazısı özelliğinin sanal klavye kullanımı zor olan dilleri desteklediğini' söyledi ve "Çince gibi dillerin klavyeleri belirli bir diyalekt zemin alınarak hazırlanıyor fakat kullanıcı o diyalekti bilmiyorsa kullanırken zorlanabiliyor" dedi.

Firma, çoğu Güney Asya dilinde de standart bir kullanım olmadığı gerekçesiyle el yazısının cihazların kullanımını kolaylaştıracağı görüşünde.

Sanal klavyenin yaygın ve kolaylıkla kullanıldığı dillerde de el yazısının daha hızlı ve rahat bir iletişim sağlayacağı öngörülüyor.