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Bilim / Teknoloji

Google, 'AMP'nin isimini değiştiriyor

Google AMP’nin, “Instant” adını kullanacağı belirtlidi

07 Ekim 2017 21:35

Google’ın Accelerated Mobile Pages (AMP) isim değişikliğine gidiyor. Google AMP’nin, “Instant” adını kullanacağı belirtlidi.

Shift Delete’in haberine göre Google, mobil tarayıcılarda çok daha hızlı web servisi sunmak için kullandığı Google AMP servisinin adını, “Instant” olarak değiştirmek için çalışmalara başladı.

AMP ikonu ile yüksek hızda açılan web sayfalarını öne çıkaran Google, renksiz tasarımı ile çok dikkat çekmeyen ve AMP takısı ile herkes tarafından anlaşılmayan kısaltmayı daha anlaşılır hale getirmek için testlere başladı.

AMP ikonunda olduğu gibi gibi yıldırım sembolü ile vurgulanacak olan Instant etiketi bu defa mavi renkli olacak ve daha anlaşılır bir görünüme kavuşacak. Pratikte AMP’den bir farkı olmayacak ancak kullanıcı deneyimi daha iyi bir noktaya gelecek.

Test aşamasında olduğu belirtilen Instant seçeneğinin, genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise belli değil.

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