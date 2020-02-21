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Bilim / Teknoloji

Google, 600 uygulamayı 'abartılı reklam' gerekçesiyle mağazadan kaldırdı

Söz konusu uygulamaların reklamlardan para kazanmaları yasaklandı

21 Şubat 2020 19:03

Google, reklam kullanımını suistimal eden yaklaşık 600 uygulamayı Play Store mağazasından kaldırdı.

WebTekno'nun haberine göre, Google, Android mağazasındaki uygulamalarda abartılı reklam kullanımına engel olmaya çalışıyor. Şirket bugün, kullanıcıları rahatsız eden reklamları nedeniyle yaklaşık 600 uygulamayı Play Store'dan kaldırdığını ve reklamlardan para kazanmalarını yasakladığını açıkladı.

Google, bu uygulamalarda gösterilen reklamların, cihaz kullanılmadığında, telefon görüşmesi yapılırken veya telefonun kilidini açarken ortaya çıkan ve tam ekran olarak gösterilen reklamlar olduğunu belirtti.

Google'a göre bu sadece bir başlangıç. Teknoloji devi, bu tür hileleri tespit etmek için yeni teknolojiler geliştirdiklerini açıkladı. Açıklamaya göre şirket, reklamların uygulama dışında gösterildiğini tespit etmek için yeni bir makine öğrenimi yaklaşımı geliştiriyor.

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