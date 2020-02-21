Google, 600 uygulamayı 'abartılı reklam' gerekçesiyle mağazadan kaldırdı

Google, reklam kullanımını suistimal eden yaklaşık 600 uygulamayı Play Store mağazasından kaldırdı.

WebTekno'nun haberine göre, Google, Android mağazasındaki uygulamalarda abartılı reklam kullanımına engel olmaya çalışıyor. Şirket bugün, kullanıcıları rahatsız eden reklamları nedeniyle yaklaşık 600 uygulamayı Play Store'dan kaldırdığını ve reklamlardan para kazanmalarını yasakladığını açıkladı.

Google, bu uygulamalarda gösterilen reklamların, cihaz kullanılmadığında, telefon görüşmesi yapılırken veya telefonun kilidini açarken ortaya çıkan ve tam ekran olarak gösterilen reklamlar olduğunu belirtti.