Google 2018 arama sonuçları: Türkiye'de en çok dolar arandı

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İnternetin en büyük arama motoru olan Google, 2018 yılında dünyanın dört bir yanında en çok hangi kelimelerin arandığına dair sonuçları yayımladı.

Bu sonuçlara göre Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar kelimesi arandı.

Ağustos ayında Türk Lirası'nın Amerikan dolarına karşı yaşadığı büyük değer kaybı, gündemdeki yerini uzun bir süre korumuştu.

Genel Aramalar Dolar Soy ağacı e-devlet Dünya Kupası e-müfredat Seçim sonuçları Bedelli askerlik Yeşil uzaylı

Dolar kelimesinin ardından en çok arama, soy ağacı sorgulaması ile ilgili oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün E-Devlet üzerinden soyağacı sorgulama uygulamasını başlatması Türkiye'de büyük ilgi görmüştü.

Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası da en çok arama yapılan sorgulamalar arasında yerini aldı.

AFP Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı evine götüren Fransa milli takımı oldu

Türkiye'de televizyonda yayımlanan diziler arasında ise en çok Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu arandı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1072547813450498048

Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda düşen jette hayatını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve Başaran Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Mina Başaran, 2018'de en çok aranan kişi oldu.

En çok aranan kişiler Mina Başaran Arda Öziri Ali Koç Münir Özkul Cenk Tosun Timuçin Esen Muhterem Nur

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 39 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri de en çok aranan kişilerden oldu.

"Nasıl yapılır?" kategorisinde ise en çok Karadeniz'e özgü yufkalı bir yemek olan ziron arandı.

Nasıl yapılır? Ziron Mıhlama Tiramisu Pizza Brüksel lahanası Elma sirkesi Vişne reçeli

ABD'de liderlik Dünya Kupası'nın

ABD'de ise en çok arama Dünya Kupası'na dair yapıldı.

Florence Kasırgası da ABD'de en çok aranan olaylardan biri oldu.

Şarkıcı Demi Lovato ve oyuncu Meghan Markle, en çok aranan kişiler oldu.

Nedir? kategorisinde ise lider Bitcoin oldu.