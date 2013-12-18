Google 2013 listesine göre Türkiye'de en çok aranan isim kim?

Google, Türkiye ve dünyada en çok aranan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2013 Zeitgeist listesini açıkladı.

Türkiye’de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Nil Erkoçlar, dizilerde "Güneşi Beklerken", şarkılarda da Gülşen’in "Yatcaz Kalkcaz" şarkısı ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’de en çok aranan sözcükler ise sırasıyla "eokul", "ösym" ve "altın fiyatları" oldu.

Zete.com'da yer alan habere göre, Yemek tarifinde “Sarımsak çayı”, diyette ise “göbek eritme” liste başına çıkarak Türk insanının yemek kadar kilo verme konusuna da ilgi duyduğunu ortaya koydu.

Google Zeitgeist 2013′ün en hızlı yükselen seyahat noktaları aramalarında Antalya, Bodrum, Kıbrıs gibi tatil destinasyonları üst sıralarda yer aldı.

Bir süre önce ölen eski Güney Afrika devlet başkanı Nelson Mandela ve aktör Paul Walker global listenin başında yer alan isimler oldu.

Google’ın her yılın sonunda açıkladığı Zeitgeist (zamanın ruhu) kapsamında açıklanan çeşitli kategorilerdeki binden fazla Trend ve En Çok Aranan “Top10” listesi, 72 ülkede o yıl boyunca dünyanın ilgisini en çok çeken kişiler, olaylar, mekanlar ve anlarla ilgili durumu net biçimde ortaya koyuyor:

Dünyada Trend Olan Aramalar

1. Nelson Mandela

2. Paul Walker

3. iPhone 5s

4. Cory Monteith

5. Harlem Shake

6. Boston Marathon

7. Royal Baby

8. Samsung Galaxy 4s

9. PlayStation 4

10. North Korea

Türkiye’de En Çok Arananlar

1. Eokul

2. Ösym

3. Altın fiyatları

4. İşkur

5. Pepe

6. Rüya tabirleri

7. Wolfteam

8. Şans Topu

9. Gangnam Style

10. Justin Bieber

11. Ankara’nın Bağları

Türkiye’de Trend Olan İsimler

1. Nil Erkoçlar

2. Mehmet Ali Birand

3. Atalay Demirci

4. Tuncel Kurtiz

5. Mabel Matiz

6. Ayda Mosharraf

7. Gözde Kansu

8. Kerem Bursin

9. Vahide Gördüm

10. Yolanthe Cabau

Türkiye’de Trend Olan Şarkılar

1. Gülşen – Yatcaz Kalkcaz

2. Demet Akalın – Türkan

3. Hande Yener – Ya Ya Ya

4. Mustafa Ceceli – Sevgilim

5. Tarkan – Firuze

6. Emre Kaya – Teşekkür Ederim

7. Sertab Erener – İyileşiyorum

8. Ferman Toprak – Hayatı Tespih Yapmışım

9. Leyla The Band – Yokluğunda

10. Sıla – Aslan Gibi

Türkiye’de Trend Olan Diziler

1. Güneşi Beklerken

2. Karadayı

3. Medcezir

4. Bir Aşk Hikayesi

5. Tatar Ramazan

6. Babam Sınıfta Kaldı

7. Çalıkuşu

8. İşler Güçler

9. Fatih Harbiye

10. Beni Böyle Sev

Türkiye’de Trend Olan Filmler

1. Celal ile Ceren

2. Evim Sensin

3. Cem Yılmaz Fundamentals

4. Romantik Komedi 2

5. Hükümet Kadın

6. Çakallarla Dans 2

7. Kelebeğin Rüyası

8. Şirinler 2

9. Iron Man 3

10. Selam Filmi

Türkiye’de Trend Olan Aramalar

1. Gangnam Style

2. Legend online

3. Harlem Shake

4. MHRS

5. Gezi Parkı

6. Altın fiyatı

7. Elektronik sigara

8. Marmaray

9. Vasfiye Teyze

10. Candy Crush

Türkiye’de En Çok Aranan Yemek Tarifleri

1. Sarımsak çayı

2. Muhallebili kadayıf

3. Karnıyarık

4. Karnıbahar kızartması

5. Ezogelin

6. Pandispanya keki

7. Kruvasan tarifi

8. Kalburabastı

9. Paşa lokumu

10. Hamsili pilav

Türkiye’de En Çok Aranan Diyetler

1. Göbek eriten

2. Dukan

3. Alkali

4. Karatay

5. İsveç

6. Hamilelik

7. Ender Saraç

8. Yağ Yakıcı

9. Ketojenik Diyet

10. Şeyda Coşkun

Türkiye’de En Çok Aranan Tatil Noktalar

1. Antalya

2. Bodrum

3. Kıbrıs

4. Mersin

5. Saroz

6. Ağva

7. Maldivler

8. Datça

9. Alanya

10. Fethiye

Türkiye’de En Çok Aranan “Nasıl Yapılır?” Başlıkları

1. Abdest nasıl alınır

2. Nasıl oraya giderim

3. Aşure nasıl yapılır

4. Makarna nasıl yapılır

5. Satranç nasıl oynanır

6. Sivilce nasıl geçer

7. Nasıl makyaj yapılır

8. Nasıl kilo alınır

9. Hıçkırık nasıl geçer

10. Kravat nasıl bağlanır