T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google 2012'nin en çok arananlarını açıkladı

Google her yıl yapılan aramalarda yükselen trendleri kapsayan Zeitgeist'in 2012 sonuçlarını açıkladı

12 Aralık 2012 21:05

Google'ın her yıl yapılan Zeitgeist 2012 sonuçlarında, Türkiye'deki ünlü isimler arasında Hadise ilk sırada yer alırken, en fazla aranan TV dizisi, "Muhteşem Yüzyıl" oldu

"2012 yılında 50'yi aşkın ülkede en çok neler arandı, hangi başlıklar, kişiler arama trendlerinde yükseldi?" gibi soruların cevaplarına, Zeitgeist'ın listesinde yer verildi.


Hadise ve Muhteşem Yüzyıl


Farklı kategorileri oluşturan listelerde, Türkiye'deki ünlü isimler arasında Hadise ilk sırada yer alırken, en fazla aranan TV dizisi, ‘Muhteşem Yüzyıl’ oldu.

Google Zeitgeist’da, yılın en hızlı yükselen 10 sorgusuyla birlikte milyarlarca Google araması incelendi.


Dünyada Whitney Houston


Dünyada trend aramalar arasında ise ilk sırada ani ölümüyle Whitney Houston yer aldı. İkinci sırada Gangnam Style yerleşirken, üçüncü sırada Hurricane Sandy yer aldı.

Google’ın farklı kategorilerde belirlediği yükselen arama trendleri listesinde bu yıl Facebook, Youtube ve e-Okul ilk sıralara yerleşti.

En çok aranan en çok aranan spor takımları arasında da Galatasaray birinci sıraya yerleşti.

Google Zeitgeist 2012′in en hızlı yükselen Seyahat Noktaları aramalarında ise Antalya, Bodrum, Alanya gibi tatil destinasyonları Paris, Mısır, Maldivler, İspanya gibi şehirleri ardında bırakarak üst sıralara yer aldı.


Türkiye’de Trend Olan Aramalar

1. Facebook
2. YouTube
3.e-Okul
4. Ösym
5.Ekşi Sözlük
6.Araba Oyunları
7.Milliyet
8.Işkur
9.Hürriyet
10. Habertük


Dünyada Trend olan Aramalar

1. Whitney Houston
2. Gangnam Style
3. Hurricane Sandy
4. iPad 3
5. Diablo 3
6. Kate Middleton
7. Olympics 2012
8. Amanda Todd
9. Michael Clarke Duncan
10. BBB12


En Çok Aranan Ünlüler

1.Hadise
2.Mustafa ceceli
3. Tarkan
4. Halil Sezai
5.Murat Boz
6. Orhan Gencebay
7. Demet Akalın
8. Yıldız Tilbe
9. Hande Yener
10. Ajda Pekkan


En Çok Aranan TV Dizileri

1. Muhteşem Yüzyıl
2. Kuzey ve Güney
3. Kurtlar Vadisi Pusu
4. Yalan Dünya
5. Suskunlar
6. Arka Sokaklar
7. Sakarya ve Fırat
8. İşler ve Güçler
9. Karadayı
10. Alev Alev


En Çok Aranan Spor Takımları

1. Galatasaray
2. Trabzonspor
3. Fenerbahçe
4. Bursaspor
5. Beşiktaş
6. Sivasspor
7. Orduspor
8. Kayserispor
9. Antalyaspor
10. Gaziantepspor


Trend Olan Seyahat Noktaları

1. Antalya
2. Bodrum
3. Alanya
4. Dubai
5. Kıbrıs
6. Fethiye
7. Paris
8. Mısır
9. Maldivler
10. İspanya


 

ETİKETLER

googlezeitgeisthadisesonuçmuhteşem yüzyılaramatrenddiziwhitney houstonfacebookyoutube

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24