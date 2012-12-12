Google 2012'nin en çok arananlarını açıkladı

Google'ın her yıl yapılan Zeitgeist 2012 sonuçlarında, Türkiye'deki ünlü isimler arasında Hadise ilk sırada yer alırken, en fazla aranan TV dizisi, "Muhteşem Yüzyıl" oldu

"2012 yılında 50'yi aşkın ülkede en çok neler arandı, hangi başlıklar, kişiler arama trendlerinde yükseldi?" gibi soruların cevaplarına, Zeitgeist'ın listesinde yer verildi.



Hadise ve Muhteşem Yüzyıl



Farklı kategorileri oluşturan listelerde, Türkiye'deki ünlü isimler arasında Hadise ilk sırada yer alırken, en fazla aranan TV dizisi, ‘Muhteşem Yüzyıl’ oldu.

Google Zeitgeist’da, yılın en hızlı yükselen 10 sorgusuyla birlikte milyarlarca Google araması incelendi.



Dünyada Whitney Houston



Dünyada trend aramalar arasında ise ilk sırada ani ölümüyle Whitney Houston yer aldı. İkinci sırada Gangnam Style yerleşirken, üçüncü sırada Hurricane Sandy yer aldı.

Google’ın farklı kategorilerde belirlediği yükselen arama trendleri listesinde bu yıl Facebook, Youtube ve e-Okul ilk sıralara yerleşti.

En çok aranan en çok aranan spor takımları arasında da Galatasaray birinci sıraya yerleşti.

Google Zeitgeist 2012′in en hızlı yükselen Seyahat Noktaları aramalarında ise Antalya, Bodrum, Alanya gibi tatil destinasyonları Paris, Mısır, Maldivler, İspanya gibi şehirleri ardında bırakarak üst sıralara yer aldı.



Türkiye’de Trend Olan Aramalar

1. Facebook

2. YouTube

3.e-Okul

4. Ösym

5.Ekşi Sözlük

6.Araba Oyunları

7.Milliyet

8.Işkur

9.Hürriyet

10. Habertük



Dünyada Trend olan Aramalar

1. Whitney Houston

2. Gangnam Style

3. Hurricane Sandy

4. iPad 3

5. Diablo 3

6. Kate Middleton

7. Olympics 2012

8. Amanda Todd

9. Michael Clarke Duncan

10. BBB12



En Çok Aranan Ünlüler

1.Hadise

2.Mustafa ceceli

3. Tarkan

4. Halil Sezai

5.Murat Boz

6. Orhan Gencebay

7. Demet Akalın

8. Yıldız Tilbe

9. Hande Yener

10. Ajda Pekkan



En Çok Aranan TV Dizileri

1. Muhteşem Yüzyıl

2. Kuzey ve Güney

3. Kurtlar Vadisi Pusu

4. Yalan Dünya

5. Suskunlar

6. Arka Sokaklar

7. Sakarya ve Fırat

8. İşler ve Güçler

9. Karadayı

10. Alev Alev



En Çok Aranan Spor Takımları

1. Galatasaray

2. Trabzonspor

3. Fenerbahçe

4. Bursaspor

5. Beşiktaş

6. Sivasspor

7. Orduspor

8. Kayserispor

9. Antalyaspor

10. Gaziantepspor



Trend Olan Seyahat Noktaları

1. Antalya

2. Bodrum

3. Alanya

4. Dubai

5. Kıbrıs

6. Fethiye

7. Paris

8. Mısır

9. Maldivler

10. İspanya



