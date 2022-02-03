Gönüllülerin enfekte olduğu araştırma bulguları çıktı: Burundan bir damla, Covid'e yakalanmaya yetiyor

Sağlıklı gönüllülere bir doz Covid-19 verilen araştırma, burundan bir damlayla temasın Koronavirüs’le enfekte omak için yeterli olduğunu ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, gönüllülerin Covid’le enfekte olduğu araştırma, Alpha, Delta ve Omicron varyantları henüz ortaya çıkmadan önce yapılmıştı. Araştırmada, bilinçli bir şekilde virüsle enfekte edilen kişiler, tüm hastalık sürecinde incelenmişti.

Bulgular, kişilerin ortalama iki gün içinde semptom göstermeye başladığını, ilk beş gün en bulaşıcı olduğunu gösterdi.

Araştırma, enfeksiyonun ilk olarak boğazda ortaya çıktığını ve enfeksiyonun ilk beş gününde virüsün pik yaptığını gösterdi.

Springer Nature’da yayımlanan, hakem heyeti onayı bekleyen araştırmada, daha önce Covid’le enfekte olmamış 36 genç yetişkin gönüllü olmuştu.