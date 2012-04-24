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Leyla ile Mecnun twitter'da 'gönüllerin dizisi' oldu

TRT'de gösterilen dizi Leyla ile Mecnun, dün gece Twitter'da Topic Trend birincisi oldu

24 Nisan 2012 17:23

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Antalya Televizyon Ödülleri'nde dizi, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü alamadığı için, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'da tepki gösteren hayranları bu sefer diziyi #leylailemecnungonullerindizisi 'hashtag'i ile Dünya gündemi listesi'nde diziyi 1. sıraya yerleştirdi.

 
Leyla ile Mecnun’un kahkaha dolu 55. bölümünde; Aksakallı Dede, asasını yukarıya fırlatır ve asa yere düşene kadar kızların arasında bir karar vermesi için Mecnun’u uyarır. Bunun üzerine Mecnun, önce Şirin ile, daha sonra Sedef ile vakit geçirir. Asa yere düştüğünde Mecnun kararını vermiş olacaktır.
 
Twitter'da LeylaileMecnunReplik adındaki kullanıcının 485 kere retweetlenmiş olan twit'i:
"Bu millete her şeyi öğrettim ama bir uşak olmayı öğretemedim." M.Kemal Atatürk #leylailemecnun #leylailemecnungonullerindizisi

ETİKETLER

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