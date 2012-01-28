Leyla ile Mecnun’u dünya seyrediyor

T24 - Leyla ile Mecnun’un fanları dizinin adını sanal âlemde dünyaya duyurdu!



İnternetteki en önemli sinema sitesi IMDB’nin ‘gelmiş geçmiş en çok sevilen diziler’ anketinde Leyla ile Mecnun, fanatiklerinin oylarıyla House ve Lost gibi dizileri geçip ilk 10’a girdi.

Leyla ile Mecnun’un aşkı internette olay oldu!



Zafer Akbaş'ın Habertürk'teki haberine göre; TRT’de yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, fanları sayesinde adını dünyaya duyurdu. Esprileri Facebook, Twitter ve Youtube’da paylaşılan ve gençler arasında fenomen olan dizi internetin sinema ve televizyon dünyasıyla ilgili en prestijli sitesi IMDB’nin ‘gelmiş geçmiş en sevilen diziler' anketinde ilk 10’a girdi.

İngilizce alt yazıyla izleniyor



Fanatiklerinin oylarıyla 10 üzerinden 9.3 puan alarak House, Lost, Spartacus gibi dev bütçeli dizileri geride bırakıp 9’uncu olan Leyla ile Mecnun bir anda dünyanın dikkatini çekti. Dizi, yabancı paylaşım sitelerinde İngilizce altyazıyla izlenmeye başlandı. IMDB’nin anketinde ilk sırayı Planet Earth, ikinciliği TheWire, üçüncülüğü ise Arrested Development aldı.



