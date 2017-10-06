Gönülden dillere, dillerden tellere Kars’ta

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından derneklerin desteklenmesine yönelik hayata geçirilen \'Gönülden Dillere, Dillerden Tellere\' projesi kapsamında Kars’ta konferans ve halk ozanları dinletisi düzenlendi.

Çanakkale İl Dernekler Müdürlüğü’nün, Çanakkale Engelliler Spor Kulübü Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında Kars’ta, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Fotoğraf sergisinin açılışının ardından yerel tarih uzmanı Mehmet Kaplan ve görme engelli tarihçi Emre Bağ, Çanakkale ve Sarıkamış destanları ile 15 Temmuz tarihi dönüm noktaları gibi medeniyet ve kültürü etkileyen konular hakkında anlatımlar yaptı. Programda ayrıca halk ozanları Doğan Dursun (Aşık Kevseri) ve Erol Coşkun tarafından saz eşliğinde Çanakkale, Sarıkamış, Kutül Amare ve 15 Temmuz destanları anlatan deyişler okundu, atışmalar yapıldı.

Programda konuşan Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, “Ünlü şairimizin dediği gibi \'Bu ülkenin boğazı Çanakkale ise belkemiği Kars ve Erzurum\'dur’. Evet bugün Çanakkale düşmedi çünkü bel kemiği eğilmemişti. Yine ünlü şairimizin dediği gibi ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.’ Buğün bunun örneklerini yine görüyoruz. İşte bu vatanı bize yurt eden başta komutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimize, rahmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz\" diye konuştu.

Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz da gençlere eslenerek, “Pahalı bir coğrafyada oturuyoruz. Dolayısıyla pahalı bir coğrafyada oturmanın bedelini ödüyoruz. 102 yıl evvel bu milletin asil evlatları canlarıyla kanlarıyla bunu ödediler bugün de aynı şeyi bu milletin evlatlarına ödetmeye çalışıyorlar. Bunu kafamızdan hiçbir şekilde çıkarmamamız gerekiyor. Çanakkale ruhuna sahip bir nesil olmanızı diliyorum. Ecdadımız dedelerimiz sizlerden bunu bekliyor. Şehitlerimizin yolundan gerçekten gitmek istiyorsak, kemiklerini sızlatmayacak, ruhlarını incitmeyecek hal hareket ve davranışlarda bulunmak istiyorsak layık bir nesil olmamız lazım. ‘Ben bu ülkeye, bu millete, bu topluma ne verdim’ diye derdimiz olması lazım. ‘Bu ülke, bu millet bu devlet bana ne verdi’ diye değil. Seyit onbaşı böyle düşünmüş olsaydı bugün Çanakkale olmazdı, Sarıkamış olmazdı ve bizlerde olmazdık\" dedi

102 yıl önceki Sarıkamış’tan Çanakkale’den dersler çıkararak bu birlik ve beraberliği bugün de suya hararetle susamışçasına göstermemiz gerektiğine değinen Dokuz, etkinliğin önemiyle ilgili de şunları söyledi:

\"Çanakkale’den koştuk geldik serhat şehri Sarıkamış’a Kars’a sevgilerle saygılarla, birlikle beraberlikle ve coşkuyla geldik. Bu milletin evlatları bugün de bir ve beraber. Dış güçlere prim vermeyeceğiz. Bu ülke topraklarının nasıl kazanıldığını bu projeyle gençlerimize, bu şehirlerle yaşayan insanlarımıza anlatacağız. Aynı zamanda Çanakkale’ye davet ediyoruz ki bizler de inşallah önümüzdeki süreçte farklı projelerle Sarıkamış’taki Allah-u Ekber dağlarında bazı kaynaklarda 70 bin bazı kaynaklarda 90 bin vatan evladı Ruslara karşı doğru düzgün bir kurşun bile sıkamadan şehit oldu. Ama o dondurucu soğuğa rağmen o aziz ecdadım dedelerim o kutlu yürüyüşünü çok iyi okumak ve bilmek ve çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Ölümüne yürüyüşü çok iyi görmemiz gerekiyor. Neden çıktılar hayatının en güzel anında bağrında karın üzerinde ölüme yürüdüler bunu gençlerimiz olarak çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anadolu coğrafyasının bütün evlatlarının bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Dersler çıkaralım ki bugün bu milletin arasına fitne ve fesat topumlarını saçmaya çalışan, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışon güçlere karşı prim vermeyelim.\"

1 Temmuz 2017- 15 Ocak 2018 tarihleri arasında uygulanacak olan proje; Çanakkale, Ardahan, Kars, Erzurum, Kırşehir, Nevşehir, Hacıbektaş, Şarkışla, Sarıkamış ve Sivas’ta uygulanarak bu iller ziyaret edilecek ve proje kapsamında; Çanakkale Savaşı, Sarıkamış, 15 Temmuz gibi tarihimizin dönüm noktası olan olaylar görme engelli tarihçiler tarafından anlatılacak. Halk ozanları tarafından tarihimizin bu önemli dönüm noktalarıyla ilgili eserlerin seslendirileceği projede kapsamında ayrıca Şarkışla ve Sarıkamış’ta düzenlenecek anma programlarına da katılım sağlanacak.



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