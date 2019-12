Gönülçelen'in yazarı Salinger öldü

Geçtiğimiz yüzyılın edebiyat klasiklerinden 'Gönülçelen', (Catcher in the Rye)'ın yazarı Amerikalı romancı JD Salinger 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.





Salinger münzevi yaşamına çok düşkün bir romancıydı



Oğlu, münzevi bir yaşam sürmesiyle tanınan Salinger'ın New Hampshire eyaletindeki evinde, doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.



İlk kez 1951 yılında basılan ve Holden Caulfield adlı bir gencin isyan ve yabancılaşma hikayesini anlatan Gönülçelen Salinger'ı dünya çapında üne kavuşturdu.



Roman birçok dile çevrildi ve dünya çapında 65 milyondan fazla sattı.



Salinger, New Hampshire eyaletindeki küçük bir kasaba olan Cornish'te 1953'ten bu yana münzevi hayat sürüyordu ve mahremiyetine çok düşkündü.





Mahremiyetine düşkündü



Salinger, Gönülçelen'in film haklarını satmaya da hiçbir zaman razı olmadı.



Yazar edebiyat kariyeri boyunca Gönülçelen'in dışında bir kaç kitap ve kısa hikayeler yayınladı.



Cornish kasabasındaki komşularının da Salinger'ı pek sık görmediği, hayranlarının telefonlarına ya da mektuplarına yanıt vermediği belirtiliyor.



Salinger, 1950'lerin ikinci yarısından itibaren New Yorker dergisinde yedi tuhaf kardeşli Glass Ailesi'nin birbirine bağlı uzun öykülerini yayımlamaya başladı.



Yazar bu öykülerini, 'Franny ve Zooey', 'Raise High the Roof Beam, ' Carpenters and Seymour: An Introduction adlarıyla kitaplaştırdı.



Salinger'ın son eseri 1965 yılında yayınlamıştı.



Ölümüyle birlikte, Salinger'ın yayımlanmamış eserleri olabileceği yönündeki dedikodular artmıştı.



Salinger de, ender verdiği röportajlardan birinde 'Yazmayı seviyorum ve sizi temin ederim düzenli olarak yazıyorum. Ancak ben kendim için yazıyorum ve bunu yapabilmem için kesinlikle yalnız bırakılmam gerekiyor' diyerek yayımlanmamış eserleri olduğu konusunda ipucu vermişti.