-GÖNÜL YİNELEDİ: ''BEDELLİ ASKERLİK YOK'' İZMİR (A.A) - 07.09.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Yakın tarihte, PKK devam ettiği ettiği sürece bedelli askerlikle ilgili hükümlerin işlemesini beklemiyoruz'' dedi. Bakan Gönül, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Selahaddin Hünü ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Bakan Gönül, bir gazetecinin ''bedelli askerlik'' ile ilgili sorusunu cevaplandırdı. Bedelli askerliğin 1111 Sayılı Kanunun 190. Maddesi'nde düzenlendiğini belirten Bakan Gönül, şunları söyledi: ''Bu maddenin özeti şu, celp fazlası olursa Genelkurmay ihtiyacından fazla celp ederse, Milli Savunma Bakanlığına yazı yazıyor, 'İhtiyacım karşılandı. Üzerini bedelli askerlik olarak işleme koyabilirsiniz' diyor. Bu kanun yürürlükte, bunun için yeni bir kanuna gerek yok. 2004 yılında askerlik süresi, hükümetimiz tarafından önemli ölçüde kısaltıldı. O zamandan bu yana celp fazlası tahmininde bulunmak mümkün değil. Kararı vermiyoruz, mümkün değil. Tahmin diyorum, her seferde 'Bedelli askerlik gündemimizde değil' demekle askerlik kararı verecek arkadaşların beklentiye girmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Arkadaşlar beklentiye girmemeli. Doğru kararı versinler. Yakın tarihte, PKK devam ettiği sürece, bedelli askerlik ile ile ilgili hükümlerin işlemesini beklemiyoruz.'' -40 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİN AFFI- AK Parti Iğdır Milletvekili Ali Güner'in, bugüne kadar zorunlu askerlik görevini herhangi bir nedenle yapamayan 40 yaş ve üstü vatandaşların affedilmesini öngören yasa teklifinin hatırlatılması üzerine Bakan Gönül, ''Milletvekilinin her istediği konuda önerge vermek, kanun teklifi vermek, anayasa değişikliği teklifi vermek gibi bir hakkı var. Böyle bir hak kullanılmıştır. Bir yere varacağını zannetmiyorum'' dedi.