Sanatçı Gönül Yazar, evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kazanın ‘ölümcül’ olduğu ve sanatçının kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

Türk sanat müziği icracısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, evinde geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: