-GÖNÜL: OLMAYAN DAVAYA HİZMET OLMAZ MANAVGAT (A.A) - 30.04.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Balyoz'a hizmet edildiği iddiası var. Bu değişiklik yapıldığında askerlerin tamamı askeri mahkemelerde muhakeme ediliyordu. Olmayan davaya hizmet olmaz'' dedi. Bakan Gönül, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında partisinin Manavgat ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bugün bir gazetede, ''Balyoz davası sanıkları lehine kanun maddesinde değişiklik yapıldığına'' yönelik haber bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bir gazetede 65. maddedeki değişiklik ile Balyoz'a hizmet edildiği iddiası var. Bu değişiklik yapıldığında askerlerin tamamı askeri mahkemelerde muhakeme ediliyordu. Olmayan davaya hizmet olmaz. Bakanlığımızca basın açıklaması olarak bunu duyuruyoruz ama ilk açıklamayı bizzat buradan yapıyorum. Kanun maddesi bütün bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanmış. Askerler arasında adaleti sağlamaktan, askerler için avantaj haline gelen bir maddeyi düzeltmekten başka amacı yoktur.'' -''NASIL KURTARACAĞIZ?''- Gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine de Gönül, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Değişikliğin 'Balyoz sanıklarını kurtarmak için yapıldığı' iddia ediliyor. O zaman Balyoz davası diye kendisini adlandırdığı dava yoktu. Kaldı ki o tarihte askerlerin tamamı askeri mahkemelerde muhakeme edilirdi. Sivil mahkemeye gidiş ondan 1,5 sene önceki kanun değişikliğiyle yapıldı. Olmayan bir davanın sanıklarını nasıl kurtaracağız? Bu kanunu hazırlayanlar veya taslağını hazırlayanlar, 'ileride askerler sivil mahkemelerde muhakeme edilirler' diye keramet sahibi miydiler? Elbette değil. O zaman ki hukuk düzenine göre hazırlandı. Açılan davanın böyle bir kanun değişikliğiyle hiçbir alakası olmaz. Dava açıldıktan sonra kanunu değiştirseydik haklıydılar. Tekrar söylüyorum, dava açıldıktan sonra kanunu değiştirseydik ama esastan gene haklı değiller ama 'böyle bir değişiklik yapıldı' diye haklı olabilirler. Ama ortada olmayan bir davaya ve o davaya karşı tertip iddiası var. Tamamen dayanaktan yoksun, tamamen hayal mahsulü. Bakanlık daha teferruatlı açıklama yapacak.'' Bakan Gönül, defalarca geldiği Manavgat'a da ilk kez milletvekili adayı olarak geldiğini ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'deki istikrarın sürmesi için halkın oylarına yeniden talip olduklarını söyledi.