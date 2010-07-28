-GÖNÜL: ASKERİ ŞURAYA KADAR NETİCELENİR ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Balyoz'' Planı davası ile ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine, ''Yargı ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bizi ilgilendiren taraf, askeri şura çalışmaları ve kararlarını etkileyip etkilemeyeceğidir. Hukukçularımız çalışıyorlar. Askeri şura toplantılarından evvel bir neticeye ulaşılacaktır. Bugünden birşey söylemek doğru değil''dedi. Gönül, TSK içindeki bazı askeri personelin HERON insansız hava araçlarını düşürmeye çalıştıklarıyla ilgili iddialara ilişkin, bir gazetecinin sorusu üzerine, ''Her şeyden evvel biliyorsunuz Beraat-ı zimmet asıldır. 'Adı geçen subaylarla ilgili' dediğiniz zaman birilerini itham ediyorsunuz. Öyle olmaması lazım. Daha evvel ilgili makamlara intikal eden soruşturma, bir yetki uyuşmazlığından gecikmişti. Ama bakanlığımızca yakın tarihte bu çözüldü. Tahkikat devam ediyor'' diye konuştu.