-GÖNÜL: "SÖZLEŞMELİ ER YÖNETMELİĞİ KISA SÜREDE YAYIMLANACAK" MANAVGAT (A.A) - 22.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er istihdamı konusunda hazırladıkları yönetmeliğin kısa sürede yayımlanacağını belirterek, ''Personel alacağız, ardından sözleşmeli er modelinin ne getirip ne götüreceğine bakacağız. Gelişmeleri değerlendireceğiz'' dedi. Gönül, seçim çalışmaları çerçevesinde Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Beldesi'nde AK Parti'nin belde teşkilatının açılışına katıldı. Gönül, burada yaptığı konuşmada, yöre halkının AK Parti'ye gösterdiği ilgiye teşekkür etti ve demokrasinin gelişimi açısından seçimlerin önem taşıdığını vurguladı. Vecdi Gönül, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun askerliği 9 aya indirecekleri konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin yaptıkları açıklamaların, yalnızca onları takdiri olduğunu ve bu konuda onlara cevap vermeyeceğini belirten Gönül, ''Askerlik fevkalade ciddi bir iştir'' dedi. Askerliğin, bir devletin varlık ve yokluk derecesinde dış güvenlikle alakalı bir konu olduğunu ifade eden Gönül, ''Bu konuda çok dikkatli araştırmalar sonucunda modeller geliştirilmeli. Ona göre stratejiler belirlenmeli'' dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli er istihdam edilmesi amacıyla yönetmeliğin hazırlandığını ve kısa bir süre sonra yayımlanacağını kaydeden Gönül, ''Yönetmelik yayımlandıktan sonra alımlar için ilana çıkacağız. Personeli alacağız, ardından sözleşmeli er modelinin ne getirip ne götüreceğine bakacağız. Gelişmeleri değerlendireceğiz'' ifadelerini kullandı. Gönül, sistemin devamlı olarak aynı kalamayacağını, mutlaka değişeceğini de belirterek, ''Biz meseleye daha geniş açıdan, memleketin güvenliğini zafiyete uğratmadan, memlekete faydalı olacak şekilde bakıyoruz. CHP'lilerin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri kendilerinin takdirleridir'' dedi.